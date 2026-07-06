برخورد قطار با دو عابر در سوادکوه؛ یک زن جان باخت

به گزارش ایلنا، سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ساعت ۱۷:۵۵ روز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، گزارش برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه جوارم شهرستان سوادکوه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد.

زکریا اشکپور افزود: بلافاصله یک تیم از پایگاه اورژانس زیراب به همراه یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران ادامه داد: در این حادثه، دو زن ۷۰ و ۵۶ ساله بر اثر برخورد قطار مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، زن ۷۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده و با وجود انجام اقدامات احیای قلبی ـ ریوی، در بیمارستان جان خود را از دست داد و مصدوم دیگر همچنان تحت درمان قرار دارد.

انتهای پیام/