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برخورد قطار با دو عابر در سوادکوه؛ یک زن جان باخت

برخورد قطار با دو عابر در سوادکوه؛ یک زن جان باخت
کد خبر : 1809279
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برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه جوارم شهرستان سوادکوه، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ساعت ۱۷:۵۵ روز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، گزارش برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه جوارم شهرستان سوادکوه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اعلام شد.

زکریا اشکپور افزود: بلافاصله یک تیم از پایگاه اورژانس زیراب به همراه یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران ادامه داد: در این حادثه، دو زن ۷۰ و ۵۶ ساله بر اثر برخورد قطار مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، زن ۷۰ ساله به دلیل شدت جراحات وارده و با وجود انجام اقدامات احیای قلبی ـ ریوی، در بیمارستان جان خود را از دست داد و مصدوم دیگر همچنان تحت درمان قرار دارد.

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