رئیس اداره منابع طبیعی بخش کجور خبر داد:
انهدام مخفیگاه قاچاقچیان چوب در بخش کجور استان مازندران
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور در استان مازندران به انهدام مخفیگاه قاچاقچیان چوب اشاره کرده و گفت: در پی کشف چوبآلات قاچاق در این منطقه، مخفیگاه قاچاقچیان چوب منهدم شده و عوامل دخیل در این تخلف نیز شناسایی شدند.
به گزارش ایلنا، محسن پورداودی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی، گشت و کنترل شبانه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، مخفیگاه قاچاقچیان چوب در روستای کُدیر شناسایی شد. در فرایند بازرسی از محل، مقادیری چوبآلات جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد.
وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: در این عملیات، مخفیگاه مورد استفاده قاچاقچیان چوب منهدم شد و هویت افراد مرتبط با این تخلف نیز شناسایی شده است. پرونده برای سپری کردن مراحل قانونی و برخورد با متخلفان در دست پیگیری قرار دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور در استان مازندران اظهار داشت: حفاظت از عرصههای ملی و مقابله با قاچاق چوب در اولویت قرار دارد. از شهروندان تقاضا میشود تخلفات حوزه منابع طبیعی را از طریق سامانههای 1504 و یا 139 گزارش کنند.