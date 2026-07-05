انهدام مخفیگاه قاچاقچیان چوب در بخش کجور استان مازندران

به گزارش ایلنا، محسن پورداودی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی، گشت و کنترل شبانه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، مخفیگاه قاچاقچیان چوب در روستای کُدیر شناسایی شد. در فرایند بازرسی از محل، مقادیری چوب‌آلات جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: در این عملیات، مخفیگاه مورد استفاده قاچاقچیان چوب منهدم شد و هویت افراد مرتبط با این تخلف نیز شناسایی شده است. پرونده برای سپری کردن مراحل قانونی و برخورد با متخلفان در دست پیگیری قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور در استان مازندران اظهار داشت: حفاظت از عرصه‌های ملی و مقابله با قاچاق چوب در اولویت قرار دارد. از شهروندان تقاضا می‌شود تخلفات حوزه منابع طبیعی را از طریق سامانه‌های 1504 و یا 139 گزارش کنند.

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