معاون وزیر راهوشهرسازی خبر داد:
استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای جابهجایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راهوشهرسازی گفت: تمام ظرفیتهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی برای جابجایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید در اختیار مشهد و مسیرهای منتهی به این شهر قرار خواهد گرفت. هدف این است که از تمامی ظرفیتهای موجود برای جابهجایی زائران مراسم تشییع استفاده شود.
به گزارش ایلنا، سید عبدالله ارجائی در جلسه کمیته حملونقل ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی که در مشهد برگزار شد، افزود: در حال حاضر برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری 16 و 17 تیر ماه در هر 3 مدل حملونقل جادهای، ریلی و هوایی، بلیت وجود دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: با وجود خسارتهای وارد شده به بخش حملونقل در جریان جنگ رمضان، تمام تلاش وزارت راهوشهرسازی بر این است که هیچ خللی در تردد زائران و استقبال از آنان ایجاد نشود. رفع نقاط حادثهخیز ضروری است و خواستار همکاری حداکثری سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای کاهش حوادث هستیم.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: این وزارتخانه هیچ محدودیتی برای ایفای مأموریت خود در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی قائل نیست. معتقد هستیم باید فراتر از وظایف ذاتی خود عمل کنیم و تمامی ظرفیتهای موجود را برای خدمترسانی به زائران بکار بگیریم.
ارجائی به تأکیدات وزیر راهوشهرسازی بر کیفیت و کمیت خدمات در استان خراسان رضوی اشاره داشته و تصریح کرد: با وجود اینکه این وزارتخانه همزمان درگیر برگزاری مراسم در تهران و قم و همچنین مأموریتهایی در کشور عراق است، حضور مسئولان در این استان نشاندهنده اهمیت ویژه این مأموریت است.
وی به حضور چند نفر از معاونان وزیر راهوشهرسازی در استان خراسان رضوی از روز چهارشنبه هفته جاری 17 تیر ماه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: مبنای اقدامات این است که با محوریت استاندار این استان به عنوان نماینده دولت، هیچگونه کمبودی در حوزه حملونقل و مأموریتهای محوله وجود نداشته باشد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راهوشهرسازی به هماهنگیهای انجام شده با کارگروه فرهنگی و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: تمامی بخشهای حملونقل در تهیه و استفاده از محتواهای فرهنگی با این دفتر در ارتباط هستند تا بتوان از نظر فرهنگی نیز ابعاد مراسم را پوشش داد.