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مرد ۵۳ ساله در رودخانه بازفت شهرستان کوهرنگ غرق شد

مرد ۵۳ ساله در رودخانه بازفت شهرستان کوهرنگ غرق شد
کد خبر : 1809146
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رییس مرکز اورژانس استان چهارمحال و بختیاری از غرق‌شدگی یک مرد ۵۳ ساله در رودخانه بازفت در چهاردهمین روز از تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با وجود تلاش نیروهای امدادی، این مرد ۵۳ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق آبی، از شهروندان خواست از ورود به نقاط پرخطر و شنا در مسیرهای ناشناخته و فاقد ایمنی خودداری کنند.

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