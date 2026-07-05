توسلی: فرودگاه بندرعباس با اتکا به توان متخصصان داخلی دوباره عملیاتی شد/ ایمنی پروازها خط قرمز صنعت هوانوردی است +فیلم
مدیر فرودگاههای هرمزگان با اشاره به بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده فرودگاه بینالمللی بندرعباس، گفت: با تلاش شبانهروزی متخصصان داخلی و همکاری دستگاههای امنیتی و نظامی، این فرودگاه دوباره به چرخه خدمترسانی بازگشته و پروازها با رعایت کامل استانداردهای ایمنی از سر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، کاظم توسلی، مدیر فرودگاههای هرمزگان، در جمع خبرنگاران مستقر در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه بینالمللی بندرعباس با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی کارکنان فرودگاه بندرعباس، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و همراهی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاههای مسئول، فرودگاه بینالمللی بندرعباس بار دیگر به چرخه خدمترسانی بازگشته و پروازهای برنامهای آن از سر گرفته شده است.
وی با اشاره به انجام نخستین پرواز پس از وقفه ایجادشده افزود: نخستین پرواز برنامهای از مبدأ مشهد مقدس توسط شرکت هواپیمایی سپهران با جابهجایی ۶۸ مسافر در فرودگاه بینالمللی بندرعباس به زمین نشست و این پرواز، آغاز روند بازگشت تدریجی برنامههای پروازی این فرودگاه به شرایط عادی محسوب میشود.
توسلی با بیان اینکه توسعه مجدد شبکه پروازی در دستور کار قرار دارد، گفت: با هماهنگی انجامشده با شرکتهای هواپیمایی، پروازهای برنامهای به مقاصد پرتردد کشور از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، یزد و تبریز بهصورت مرحلهای برقرار خواهد شد و در ادامه نیز تمامی مسیرهای خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم فعالیت خود را از سر میگیرند.
مدیر فرودگاههای هرمزگان با تأکید بر اینکه ایمنی و امنیت مهمترین اصل در صنعت هوانوردی است، تصریح کرد: دلیل وقفه ایجادشده در انجام پروازها، صرفاً حصول اطمینان کامل از ایمنی زیرساختها و امنیت پروازها بود. در صنعت هوانوردی هیچ موضوعی بالاتر از حفظ جان مسافران و امنیت عملیات پروازی نیست و تا زمانی که تمامی استانداردهای لازم مورد تأیید قرار نگرفت، اجازه انجام هیچ پروازی صادر نشد.
وی در ادامه با اشاره به حملات اخیر دشمن به زیرساختهای استان هرمزگان گفت: فرودگاه بینالمللی بندرعباس به دلیل جایگاه راهبردی خود یکی از اهداف حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از باندهای فرودگاه دچار آسیبهای جزئی شد، اما با تلاش بیوقفه متخصصان و نیروهای فنی، عملیات بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن انجام و فرودگاه مجدداً عملیاتی شد.
توسلی با قدردانی از متخصصان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اظهار داشت: تمامی سامانههای ناوبری، تجهیزات فنی و زیرساختهای عملیاتی با اتکا به توان متخصصان داخلی و ظرفیتهای بومی بازسازی و راهاندازی شده و اکنون خدمات ناوبری هوایی بدون هیچگونه مشکل در حال ارائه است.
وی افزود: اگرچه برخی ارزیابیهای فنی و برآورد میزان خسارتها همچنان ادامه دارد، اما تمامی الزامات لازم برای انجام پروازهای ایمن فراهم شده و هیچ محدودیتی از این بابت وجود ندارد.
مدیر فرودگاههای هرمزگان همچنین از صبوری و همراهی مردم استان قدردانی کرد و گفت: همکاری مردم در روزهای اخیر نقش مهمی در مدیریت شرایط داشت و این همراهی ارزشمند، سرمایه بزرگی برای مجموعه صنعت هوانوردی کشور محسوب میشود.
وی همچنین از همکاری نیروهای مسلح، دستگاههای امنیتی و انتظامی در تأمین امنیت فرودگاه و فراهم کردن شرایط بازسازی سریع زیرساختها قدردانی کرد و افزود: تعامل و هماهنگی میان تمامی دستگاههای مسئول، زمینه بازگشت سریع فرودگاه بندرعباس به چرخه خدمترسانی را فراهم کرد.
توسلی در پایان با دعوت از مردم برای استفاده از پروازهای برنامهای اظهار کرد: از مسافران درخواست میکنیم بلیت پروازهای خود را از مبادی رسمی و معتبر تهیه کنند تا با استقبال مردم و همکاری شرکتهای هواپیمایی، روند بازگشت کامل برنامههای پروازی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل برنامهریزیهای انجامشده، از هفته آینده تمامی مسیرهای پروازی داخلی و خارجی فرودگاه بینالمللی بندرعباس همانند گذشته برقرار شود و خدمات حملونقل هوایی استان با ظرفیت کامل در اختیار مردم قرار گیرد.