کشف خودروی «قاچاق» با هوشیاری پلیس راه در محور کندوان

به گرارش ایلنا، سرهنگ عبادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس راه استان در حین اجرای طرح کنترل ترافیک و نظارت بر تردد خودروهای عبوری در محور ولی‌آباد کندوان، یک دستگاه سواری تویوتا را به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی متوقف نمودند که در بررسی‌های اولیه و هنگام تطبیق مدارک، مأموران با هوشیاری و دقت‌نظر مثال‌زدنی به اصالت مدارک و پلاک نصب شده بر روی خودرو مشکوک شدند.

رئیس پلیس راه مازندران تصریح کرد: پس از استعلام دقیق از «سامانه اجراییات» و بررسی شماره شاسی و پلاک، مشخص شد که پلاک نصب شده بر روی این خودرو متعلق به یک دستگاه تویوتای دیگر با مدل2013 بوده است که راننده با نصب آن قصد فریب قانون را داشته است.

همچنین با هوشیاری و دقت نظر ماموران پلیس راه مشخص گردید کارت خودروی ارائه شده هم جعلی بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف جهت رسیدگی‌های تخصصی و قانونی، به همراه متهم برای انجام مراحل بعدی تحویل یگان انتظامی و مرجع رسیدگی به جرایم کالای قاچاق شد.

پلیس راه استان مازندران با اشراف کامل و هوشیاری مأموران، اجازه نخواهد داد سودجویان با اقدامات غیرقانونی نظم و امنیت جاده‌ها را به مخاطره بیندازند.

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