به گزارش ایلنا از اصفهان، مینا معتمدی اظهار کرد: از فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه، دما روند افزایشی بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس خواهد داشت.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک امروز با دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

معتمدی افزود: آسمان استان از امروز تا پایان هفته، صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد از ظهر و شب وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، وزش باد در مناطق شرقی و شمالی استان با خیزش گردوخاک، کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا همراه است.

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