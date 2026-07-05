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خسارت طوفان به ۷۲ پایه برق در سیستان و بلوچستان؛ عملیات ترمیم ضربتی آغاز شد

خسارت طوفان به ۷۲ پایه برق در سیستان و بلوچستان؛ عملیات ترمیم ضربتی آغاز شد
کد خبر : 1809092
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان از وارد آمدن خسارت به ۷۲ اصله پایه شبکه فشار متوسط و ضعیف و ۶ دستگاه ترانسفورماتور بر اثر شرایط جوی ناپایدار اخیر در این استان خبر داد و گفت: با اقدام ضربتی تیم‌های عملیاتی، پایداری شبکه در مناطق تحت‌تأثیر برقرار شده است.

به گزارش ایلنا، محمد رئیسی روز یکشنبه اظهار کرد: با وجود گرمای بی‌سابقه و شرایط اقلیمی خاص سیستان و بلوچستان، تیم‌های عملیاتی این شرکت بلافاصله پس از وقوع حادثه به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن نسبت به بازسازی، اصلاح و احداث مجدد پایه‌های تخریب شده اقدام کردند تا از استمرار خاموشی‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به دشواری‌های فنی در فرآیند مدیریت بحران شبکه برق سیستان و بلوچستان، افزود: طغیان رودخانه‌های فصلی، صعب‌العبور بودن مسیرهای کوهستانی، نبود راه‌های دسترسی مناسب و چالش‌های ارتباطی، از جمله موانع اصلی است که همواره در شرایط نامساعد جوی، فرآیند خدمت‌رسانی و ترمیم شبکه‌های توزیع را با دشواری مضاعف روبه‌رو می‌کند.

رئیسی از مشترکان خواست در صورت بروز هرگونه خاموشی یا مشاهده خسارت به تأسیسات برقی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ یا اپلیکیشن «برق من» گزارش دهند تا نیروهای امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل به محل اعزام شوند.

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