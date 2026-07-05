مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
قطع موقت گاز شهر پاتاوه و 8 روستای شهرستان دنا روز 16 تیر ماه
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: جریان گاز شهر پاتاوه و 8 روستای شهرستان دنا در روز سهشنبه 16 تیر ماه از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 عصر به مدت 10 ساعت قطع میشود. این قطعی به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی انجام میشود.
به گزارش ایلنا، حمید طالبی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز شهر پاتاوه و تعدادی از روستاهای شهرستان دنا در روز سهشنبه 16 تیر ماه سال جاری به صورت موقت و به مدت 10 ساعت قطع خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین جریان گاز شهر پاتاوه و همچنین روستاهای دهشیخ، حمیدآباد، چمعربی، احمدغریب، بادنگان، کره، پیآبزار و سمرون در شهرستان دنا، از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد روز سهشنبه 16 تیر ماه از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 عصر به مدت 10 ساعت قطع میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اجرای این عملیات در راستای توسعه زیرساختهای شبکه گازرسانی و همچنین ارتقاء کیفیت و پایداری خدمات به مشترکان انجام میشود. بنابراین پس از اتمام عملیات، شاهد بهبود پایدار در شبکه گازرسانی منطقه خواهیم بود.
طالبی تصریح کرد: این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام میشود. از شهروندان تقاضا میشود نسبت به بستن شیر اصلی گاز در زمان قطع جریان اقدام کرده و پس از وصل مجدد گاز، از ایمنی وسایل گازسوز خود اطمینان حاصل کنند تا هرگونه حادثه احتمالی پیشگیری شود.