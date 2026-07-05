قطع موقت گاز شهر پاتاوه و 8 روستای شهرستان دنا روز 16 تیر ماه

به گزارش ایلنا، حمید طالبی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز شهر پاتاوه و تعدادی از روستاهای شهرستان دنا در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه سال جاری به صورت موقت و به مدت 10 ساعت قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: بنابراین جریان گاز شهر پاتاوه و همچنین روستاهای ده‌شیخ، حمیدآباد، چم‌عربی، احمدغریب، بادنگان، کره، پی‌آبزار و سمرون در شهرستان دنا، از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد روز سه‌شنبه 16 تیر ماه از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 عصر به مدت 10 ساعت قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اجرای این عملیات در راستای توسعه زیرساخت‌های شبکه گازرسانی و همچنین ارتقاء کیفیت و پایداری خدمات به مشترکان انجام می‌شود. بنابراین پس از اتمام عملیات، شاهد بهبود پایدار در شبکه گازرسانی منطقه خواهیم بود.

طالبی تصریح کرد: این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام می‌شود. از شهروندان تقاضا می‌شود نسبت به بستن شیر اصلی گاز در زمان قطع جریان اقدام کرده و پس از وصل مجدد گاز، از ایمنی وسایل گازسوز خود اطمینان حاصل کنند تا هرگونه حادثه احتمالی پیشگیری شود.

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