ضرورت شناسایی مسیرهای متنوع حمل و نقل و بازارهای جدید برای عرضه کالا

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نخستین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت، صادرات غیرنفتی را یکی از اهداف راهبردی دانست و تصریح کرد: اقتصادهای تک‌محصولی و مبتنی بر نفت در برابر بحران‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر هستند؛ موضوعی که در وقایع اخیر به اثبات رسید.

وی افزود: ایران در بخش‌های صنعت، معدن و خدمات، ظرفیت‌های چشم‌گیری دارد که با رفع موانع موجود، می‌توان مسیر تولید ثروت، کارآفرینی و اشتغال گسترده در داخل استان و کشور را هموار کرد.

استاندار فارس با اشاره به ضرورت تغییر استراتژی در انتخاب کالا و بازارهای هدف، بر تمرکز بر کالاهای «با ارزش زیاد و وزن کم» برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سودآوری تأکید کرد.

وی با نقد وابستگی تجار استان به بازارهای اشباع‌شده خلیج فارس، لزوم شناسایی مسیرهای متنوع، به‌ویژه استفاده از ریل و تمرکز بر کشورهای «حوزه نوروز» از جمله ازبکستان را برای صادرات کالا یادآور شد.

رئیس کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و علاقه شدید مردم این مناطق به میراث ملی چون تخت‌جمشید و زبان و ادبیات فارسی، این مناطق را بازارهایی مستعد دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل پیوندهای فرهنگی مردم این مناطق با کشور ما و شباهتی که در ذائقه آنان با ایرانیان وجود دارد، تقاضا برای محصولات ایرانی در این کشورها وجود دارد که این فرصتی طلایی برای نفوذ تجاری استان فارس است.

استاندار فارس با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تفویض اختیارات به استان‌ها، تأکید کرد: استان‌ها می‌توانند بر اساس اختیارات خود به جای انتظار برای تصمیمات تهران، موانع را شناسایی کرده و پیشنهادهای خود را به دولت ارائه دهند.

وی در این راستا، لزوم تفویض اختیار در مواردی نظیر صادرات گیاهان دارویی به استان را برای جلوگیری از اطاله وقت و مفسده اداری ضروری دانست و با اشاره به تجربه موفق در کاهش زمان ثبت شرکت از چند ماه به چند روز در دوره مسئولیت خود در سازمان ثبت اسناد و املاک، بر بازنگری در مجوزهای طولانی‌مدت و اصلاح فرایندهای اداری تأکید کرد تا سرعت خدمات‌رسانی به تجار مشابه استانداردهای جهانی شود.

امیری همچنین در خصوص دستور جلسه مبنی بر بهره‌گیری از شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) برای تفکیک حوزه تولید از بازاریابی و استفاده از ظرفیت رایزن‌های بازرگانی در سفارت‌ها از طریق جلسات حضوری و یا وبیناری تأکید کرد.

تشکیل کارگروه تخصصی ارزی توسط رئیس اتاق بازرگانی، ارائه آسیب‌شناسی دو سطحی (استانی و کلان) برای رفع موانع صادراتی و استقرار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله گمرک، در پایانه صادراتی فسا جهت معرفی به هیئت‌های بازرگانی خارجی در اکسپو ۱۴۰۵ (نیمه دوم مهرماه)، از دیگر محورهای مصوب این جلسه بود.

در این جلسه و پیش از سخنان استاندار فارس، گزارش‌های تحلیلی از سوی اتاق بازرگانی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت صادرات استان در بازه زمانی پس از تحولات اخیر و همچنین محورهای اجرایی برگزاری «شیراز اکسپو ۱۴۰۵» و تقویم نمایشگاه‌های تخصصی ارائه شد.

همچنین پیشرفت عملیات توسعه در پایانه صادراتی فسا و تشکیل کارگروه برای حل چالش‌های پیش روی تعاونی‌های مرزنشینان استان ارزیابی و بررسی شد.

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