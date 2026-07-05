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ظهر امروز صورت گرفت؛

بازدید معاون اقتصادی استاندار قزوین از موکب‌های تشییع رهبر شهید در بویین‌زهرا

بازدید معاون اقتصادی استاندار قزوین از موکب‌های تشییع رهبر شهید در بویین‌زهرا
کد خبر : 1809015
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محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین به همراه مصطفی صالحی، فرماندار بوئین‌زهرا از موکب‌های مستقر در سطح شهرستان برای بدرقه و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین ظهر امروز به همراه مصطفی صالحی، فرماندار بوئین‌زهرا، از موکب‌های مستقر در سطح شهرستان برای بدرقه و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» بازدید کرد.

در این بازدید روند خدمت‌رسانی موکب‌های مستقر در شهرهای بوئین‌زهرا، دانسفهان، سگزآباد، شهرک‌های صنعتی آراسنج و پاسارگاد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین‌زهرا مورد بررسی قرار گرفت.

این موکب‌ها با همت سپاه ناحیه امام حسین(ع)، گروه‌های جهادی و مردم شهرستان مأموریت پذیرایی، اسکان موقت و ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به عزاداران و زائران را بر عهده دارند.

 

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