به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی، معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین ظهر امروز به همراه مصطفی صالحی، فرماندار بوئین‌زهرا، از موکب‌های مستقر در سطح شهرستان برای بدرقه و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» بازدید کرد.

در این بازدید روند خدمت‌رسانی موکب‌های مستقر در شهرهای بوئین‌زهرا، دانسفهان، سگزآباد، شهرک‌های صنعتی آراسنج و پاسارگاد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین‌زهرا مورد بررسی قرار گرفت.

این موکب‌ها با همت سپاه ناحیه امام حسین(ع)، گروه‌های جهادی و مردم شهرستان مأموریت پذیرایی، اسکان موقت و ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به عزاداران و زائران را بر عهده دارند.

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