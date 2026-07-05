به گزارش ایلنا؛ محمدصادق حمیدیان در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس اظهار کرد: آمارهای موجود تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش وزن و ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل است که بخشی از آن به شرایط ویژه ناشی از جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های منطقه‌ای بازمی‌گردد.

وی افزود: این تحولات موجب اختلال جدی در مبادلات کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی کشور شد و در مقاطعی محدودیت‌هایی برای تردد کشتی‌ها و جابه‌جایی کالاها به مقاصدی همچون امارات متحده عربی و عمان ایجاد کرد که آثار آن بر صادرات استان فارس نیز مشهود بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: بخشی از صادرات محصولات تازه کشاورزی استان از جمله ماهی، میگو و سبزیجات از طریق خطوط هوایی انجام می‌شد که تحت تأثیر شرایط به‌وجود آمده با مشکلاتی مواجه شد و این موضوع بر روند صادرات محصولات فسادپذیر اثر گذاشت.

حمیدیان افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و محدود شدن ورود مستقیم کشتی‌های خارجی را از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش صادرات برشمرد و گفت: این شرایط سبب شد بخشی از حمل‌ونقل کالاها به‌صورت غیرمستقیم انجام شود که افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرآیند صادرات را در پی داشت.

وی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: سختگیری‌های اعمال‌شده در این حوزه موجب شده بخشی از صادرات از مسیرهای رسمی استان خارج و از طریق گمرک‌های مرزی یا شیوه‌های دیگر انجام شود که در آمارهای صادراتی فارس نیز تأثیرگذار بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، ۳۸۹ نفر از دارندگان کارت بازرگانی که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ در حوزه صادرات فعالیت داشته‌اند، به دلیل برخی مغایرت‌های مرتبط با تعهدات ارزی به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند؛ اما بررسی‌های بعدی نشان داد بخشی از این افراد تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و در برخی موارد نیز شرایط و ضوابط مربوط به بخش کشاورزی به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی از پیگیری موضوع در سطح ملی خبر داد و افزود: مکاتبات و جلسات متعددی با دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و نهادهای نظارتی انجام شده و انتظار می‌رود با برگزاری نشست‌های تخصصی، راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات صادرکنندگان ارائه شود.

حمیدیان پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای ویژه با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های مرتبط و فعالان حوزه صادرات را مطرح کرد و گفت: ضروری است موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات با رویکردی کارشناسی، علمی و متناسب با شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان بررسی شود.

وی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی منطقه اظهار داشت: امروز شاهد شکل‌گیری رقابت‌های اقتصادی تازه‌ای در منطقه هستیم و در این شرایط، صادرات می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور و استان فارس ایفا کند؛ از این رو لازم است سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات با هدف حمایت از صادرکنندگان و تقویت حضور در بازارهای هدف دنبال شود.

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