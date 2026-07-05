۶۴۰ میلیارد ریال برای کمک به بیمارستان های استان جذب کردیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، دکتر جلال الدین امیری در حاشیه‌ی بازدید از بیمارستان امام (ره) بروجرد، عنوان کرد: این اعتبار بر اساس اولویت نیاز بیمارستان‌ها و مطالبات مردم توزیع خواهد شد.

وی ضمن تشکر از معاونین توسعه مدیریت و درمان دانشگاه برای رای زنی و جذب این اعتبار از محل وزارت بهداشت، تصریح کرد: برنامه‌ی توزیع این اعتبار در بین بیمارستان‌های استان در دست تدوین است.

رئیس دانشگاه در خصوص کمک به بیمارستان‌های شهرستان بروجرد گفت: طی بررسی که انجام شد اقلام و نیازهای ابزاری اتاق عمل قلب و عروق بروجرد خریداری خواهند شد.

دکتر امیری افزود: علاوه بر این مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای کمک بیمارستانی در بروجرد به زودی در اختیار رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرار خواهد گرفت.

وی در مورد پروژه‌ی ساختمانی بیمارستان امام (ره) عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده ۴۰۰ میلیارد ریال از طرف معاون توسعه وزارت بهداشت و اعتباری از محل کمک نمایندگان مجلس توسط آقای گودرزی نماینده مردم بروجرد به این پروژه اختصاص پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه ادامه داد: طی بازدیدی که همراه با استاندار لرستان از پروژه انجام شد بنا بر این شد که استاندار محترم نیز از محل اعتبارات استانی بخشی را به این پروژه اختصاص دهند.

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