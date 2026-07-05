به گزارش ایلنا از ایلام، احسان اکبری از ارسال نامه‌ای رسمی به شورای اسلامی شهر ایلام با موضوع تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شهرداری خبر داد.

اکبری با اشاره به استناد این ابلاغ به ماده ۱۱۱ قانون شوراها اظهار کرد: در این نامه از اعضای شورای اسلامی شهر خواسته شده است در چارچوب قانون، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شهرداری اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس مفاد این ابلاغ، شورای شهر موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت درباره ادامه فعالیت شهردار یا انتخاب سرپرست شهرداری تصمیم‌گیری کند.

فرماندار ایلام با بیان اینکه تصمیم نهایی در اختیار شورای اسلامی شهر است، تصریح کرد: اکنون باید منتظر تصمیم اعضای شورا باشیم تا مشخص شود شورا چه رویکردی را در قبال مدیریت شهرداری اتخاذ خواهد کرد.

اکبری همچنین تأکید کرد: در متن ابلاغیه تصریح شده است که هرگونه عدول از این دستور، در چارچوب مقررات، ترک فعل تلقی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر با رعایت الزامات قانونی و در مهلت مقرر، تصمیم نهایی خود را درباره وضعیت مدیریت شهرداری ایلام اعلام کند.

بنا بر این گزارش، هفته گذشته افشین مظفری توسط اداره کل اطلاعات استان دستگیر شد.

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