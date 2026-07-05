مرکز تحقیقات کشاورزی فارس با رشد ۳۷ درصدی درآمد، رتبه دوم کشور را کسب کرد

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با اشاره به این موفقیت، آن را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت صحیح منابع و تلاش منسجم کارکنان بخش‌های مختلف مرکز دانست و گفت: دستیابی به این جایگاه نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی، علاوه بر انجام مأموریت‌های تحقیقاتی، می‌توان در مسیر توسعه منابع و تقویت پایداری اقتصادی نیز گام‌های مؤثری برداشت.

ابوالفتح مرادی افزود: این دستاورد با مشارکت رؤسای ایستگاه‌های تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کارکنان بخش‌های آموزشی، مالی، حقوقی، پشتیبانی، روابط عمومی، معاونان و سایر همکاران مرکز محقق شده و همدلی و مسئولیت‌پذیری مجموعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این موفقیت داشته است.

وی با تأکید بر اینکه حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند استمرار تلاش‌ها و برنامه‌ریزی دقیق است، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های فناورانه، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های علمی و زیرساختی، گسترش همکاری با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیریت کارآمد منابع، از مهم‌ترین اولویت‌های مرکز برای تداوم این روند خواهد بود.

مرادی همچنین ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی کارکنان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در سال‌های آینده نیز جایگاه خود را در میان مراکز برتر کشور در حوزه پژوهش، فناوری و توسعه منابع حفظ و تقویت کند.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی سازمان تات، علاوه بر اجرای مأموریت‌های پژوهشی، آموزشی و انتقال فناوری، با توسعه فعالیت‌های تولیدی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و تعامل با بخش خصوصی، نقش مهمی در پشتیبانی از تحقیقات و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان ایفا می‌کند.

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