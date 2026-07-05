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مرکز تحقیقات کشاورزی فارس با رشد ۳۷ درصدی درآمد، رتبه دوم کشور را کسب کرد

مرکز تحقیقات کشاورزی فارس با رشد ۳۷ درصدی درآمد، رتبه دوم کشور را کسب کرد
کد خبر : 1808978
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بر اساس اعلام اداره برنامه، بودجه و آمار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با ثبت رشد ۳۷ درصدی درآمد در سال ۱۴۰۴، موفق به کسب رتبه دوم کشور در میان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شد.

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با اشاره به این موفقیت، آن را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، مدیریت صحیح منابع و تلاش منسجم کارکنان بخش‌های مختلف مرکز دانست و گفت: دستیابی به این جایگاه نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی، علاوه بر انجام مأموریت‌های تحقیقاتی، می‌توان در مسیر توسعه منابع و تقویت پایداری اقتصادی نیز گام‌های مؤثری برداشت.

ابوالفتح مرادی افزود: این دستاورد با مشارکت رؤسای ایستگاه‌های تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کارکنان بخش‌های آموزشی، مالی، حقوقی، پشتیبانی، روابط عمومی، معاونان و سایر همکاران مرکز محقق شده و همدلی و مسئولیت‌پذیری مجموعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این موفقیت داشته است.

وی با تأکید بر اینکه حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند استمرار تلاش‌ها و برنامه‌ریزی دقیق است، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های فناورانه، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های علمی و زیرساختی، گسترش همکاری با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیریت کارآمد منابع، از مهم‌ترین اولویت‌های مرکز برای تداوم این روند خواهد بود.

مرادی همچنین ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی کارکنان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در سال‌های آینده نیز جایگاه خود را در میان مراکز برتر کشور در حوزه پژوهش، فناوری و توسعه منابع حفظ و تقویت کند.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی سازمان تات، علاوه بر اجرای مأموریت‌های پژوهشی، آموزشی و انتقال فناوری، با توسعه فعالیت‌های تولیدی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و تعامل با بخش خصوصی، نقش مهمی در پشتیبانی از تحقیقات و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان ایفا می‌کند.

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