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استاندار لرستان:

اعتبارات استانی برای تکمیل بیمارستان امام خمینی بروجرد اختصاص می‌یابد

اعتبارات استانی برای تکمیل بیمارستان امام خمینی بروجرد اختصاص می‌یابد
کد خبر : 1808976
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استاندار لرستان گفت: باتوجه به اخذ مجوز ماده ۲۳ این طرح از محل اعتبارات استانی جهت تکمیل این پروژه، منابع مالی مناسب تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه چهاردهم تیر ماه در بازدید از شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار با کادر درمان این مجموعه گفت: از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید داشتیم و خوشبختانه علیرغم محدودیت‌های موجود روند ارائه خدمات در بیمارستان به خوبی انجام می‌شود. 

وی با اشاره به اجرای پروژه خیرساز این بیمارستان اظهارداشت: مجوز ماده ۲۳ این طرح اخذ شده و از محل اعتبارات استانی و کمکهای خیرین برای تکمیل این پروژه، استفاده خواهد شد. 

شاهرخی افزود: باتوجه به هزینه‌های زیادی که برای تکمیل این پروژه نیاز است، این طرح در چند فاز به بهره‌برداری می‌رسد. 

وی تاکید کرد: تلاش می‌شود تا فاز اول این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

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