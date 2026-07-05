به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه چهاردهم تیر ماه در بازدید از شبکه بهداشت و درمان بروجرد و دیدار با کادر درمان این مجموعه گفت: از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید داشتیم و خوشبختانه علیرغم محدودیت‌های موجود روند ارائه خدمات در بیمارستان به خوبی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه خیرساز این بیمارستان اظهارداشت: مجوز ماده ۲۳ این طرح اخذ شده و از محل اعتبارات استانی و کمکهای خیرین برای تکمیل این پروژه، استفاده خواهد شد.

شاهرخی افزود: باتوجه به هزینه‌های زیادی که برای تکمیل این پروژه نیاز است، این طرح در چند فاز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تاکید کرد: تلاش می‌شود تا فاز اول این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

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