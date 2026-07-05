دستور فوری دادستان شیراز برای دستگیری آتش افروز کوهستان

به گزارش ایلنا، کامران میرحاجی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت‌گرفته از ابتدای امسال با همکاری سازمان‌های متولی، تصریح کرد: توان و ظرفیت نیروی انسانی این سازمان‌ها برای بازدارندگی و مقابله کامل با چنین حوادثی محدود است و این امر نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم است.

وی در عین حال، انتشار همین کلیپ را نشانه‌ای از احساس مسئولیت شهروندان در صیانت از منابع طبیعی و نمودی از کارکرد مثبت شبکه‌های اجتماعی خواند.

دادستان شیراز افزود: زمینه دریافت گزارش‌ها و اطلاعات مردمی در سامانه اینترنتی به نشانی u29.ir و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۹۶ فراهم شده است.

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