دستور فوری دادستان شیراز برای دستگیری آتش افروز کوهستان
در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی که فردی را در حال آتش افروزی عمدی در دامنه یکی از کوههای شیراز نشان میدهد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از صدور دستور فوری برای شناسایی و دستگیری این فرد خبر داد.
به گزارش ایلنا، کامران میرحاجی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورتگرفته از ابتدای امسال با همکاری سازمانهای متولی، تصریح کرد: توان و ظرفیت نیروی انسانی این سازمانها برای بازدارندگی و مقابله کامل با چنین حوادثی محدود است و این امر نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم است.
وی در عین حال، انتشار همین کلیپ را نشانهای از احساس مسئولیت شهروندان در صیانت از منابع طبیعی و نمودی از کارکرد مثبت شبکههای اجتماعی خواند.
دادستان شیراز افزود: زمینه دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی در سامانه اینترنتی به نشانی u29.ir و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۹۶ فراهم شده است.