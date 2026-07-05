گلستان اکسپو ۲۰۲۶؛ بستری برای توسعه صادرات و تقویت دیپلماسی اقتصادی

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه «گلستان اکسپو ۲۰۲۶» با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ملی، بر حضور فعال شرکت‌های توانمند و صادرکنندگان بزرگ، جذب تجار و هیئت‌های اقتصادی خارجی و معرفی محصولات استراتژیک کشور در این نمایشگاه تأکید کرد.

معاون اقتصادی استاندار همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مشترک با معاونان اقتصادی استان‌های همجوار خبر داد و گفت: با ایجاد هم‌افزایی منطقه‌ای و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان استان‌های شمالی و همجوار، گلستان اکسپو می‌تواند به بستری برای توسعه کریدورهای تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی فرامنطقه‌ای تبدیل شود.

کیان‌مهر بر تشکیل کمیته‌های تخصصی برای امور اجرایی، محتوایی، اطلاع‌رسانی چندزبانه و میزبانی از هیئت‌های خارجی تأکید کرد تا فرآیند برندینگ این رویداد از هم‌اکنون به‌صورت منسجم دنبال شود.

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