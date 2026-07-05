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معاون استاندار گلستان خبرداد:

گلستان اکسپو ۲۰۲۶؛ بستری برای توسعه صادرات و تقویت دیپلماسی اقتصادی

گلستان اکسپو ۲۰۲۶؛ بستری برای توسعه صادرات و تقویت دیپلماسی اقتصادی
کد خبر : 1808950
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با تأکید بر رویکرد صادرات‌محور این رویداد گلستان اکسپو ۲۰۲۶ هدف اصلی آن را معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی کشور به بازارهای آسیای میانه عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه «گلستان اکسپو ۲۰۲۶» با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ملی، بر حضور فعال شرکت‌های توانمند و صادرکنندگان بزرگ، جذب تجار و هیئت‌های اقتصادی خارجی و معرفی محصولات استراتژیک کشور در این نمایشگاه تأکید کرد. 

معاون اقتصادی استاندار همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مشترک با معاونان اقتصادی استان‌های همجوار خبر داد و گفت: با ایجاد هم‌افزایی منطقه‌ای و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان استان‌های شمالی و همجوار، گلستان اکسپو می‌تواند به بستری برای توسعه کریدورهای تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی فرامنطقه‌ای تبدیل شود. 

کیان‌مهر بر تشکیل کمیته‌های تخصصی برای امور اجرایی، محتوایی، اطلاع‌رسانی چندزبانه و میزبانی از هیئت‌های خارجی تأکید کرد تا فرآیند برندینگ این رویداد از هم‌اکنون به‌صورت منسجم دنبال شود.

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