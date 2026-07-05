روایت استاندار ایلام از مکتب مدیریتی رهبر شهید/ وداع میلیونی، گویای همه چیز است
استاندار ایلام با تشریح ابعاد شخصیتی رهبر شهید، مدیریت مبتنی بر عقلانیت، شجاعت و اعتماد به مردم را برجستهترین ویژگی ایشان برشمرد و گفت: رهبر شهید با درایت و باور عمیق به ظرفیتهای مردمی، دشوارترین تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، رویکردی که به گفته وی، در حماسه وداع و حضور گسترده مردم نیز بهروشنی جلوهگر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در آیین گرامیداشت وداع با رهبر شهید که در کنار شهدای گمنام استانداری برگزار شد، مدیریت مبتنی بر عقلانیت، شجاعت و اعتماد به مردم را مهمترین میراث رهبر شهید دانست و گفت: هنر مدیریت ایشان در آن بود که در سختترین مقاطع، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و سرمایه اجتماعی انقلاب را تقویت ساخت.
کرمی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت ایشان، اظهار کرد: رهبر شهید در کنار جایگاه علمی و معنوی، از مکتبی مدیریتی برخوردار بود که بر پایه ایمان، تدبیر، صداقت و مردمباوری شکل گرفته بود.
وی افزود: باور عمیق به نقش مردم، یکی از مهمترین مؤلفههای این شیوه مدیریتی بود؛ به گونهای که همواره مسائل کشور را صادقانه با مردم در میان میگذاشت و همین اعتماد متقابل، پشتوانه عبور از بحرانها و دشواریها شد.
استاندار ایلام با بیان اینکه رهبر شهید در حساسترین مقاطع با درایت و شجاعت تصمیمگیری میکرد، تصریح کرد: مدیریت ایشان نشان داد که میتوان با اتکا به ظرفیتهای داخلی و همراهی مردم، تهدیدها را به فرصت تبدیل و مسیر پیشرفت را هموار کرد.
کرمی حضور گسترده مردم در آیین وداع با رهبر شهید را جلوهای از این سرمایه اجتماعی توصیف کرد و گفت: این حضور، بیانگر پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب و قدردانی از مدیریتی بود که همواره مردم را محور تصمیمگیریها قرار میداد.
وی در پایان با تأکید بر استمرار این مسیر، خاطرنشان کرد: امروز نیز با تکیه بر همان مکتب مدیریتی و حفظ وحدت و انسجام ملی، میتوان بر چالشها غلبه کرد و مسیر عزت و پیشرفت کشور را با قدرت ادامه داد.