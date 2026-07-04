معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی استان بوشهر در روزهای 14 و 15 تیر ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر گفت: به منظور تسهیل حضور اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری و مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان، فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی استان به جز دستگاههای خدماترسان و امدادی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 تیر ماه تعطیل اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، فردین اسلامیراد افزود: با عنایت به مصوبه هیئت دولت، به منظور تسهیل امکان حضور اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری و مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان، فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی استان بوشهر به جز دستگاههای خدماترسان و امدادی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 تیر ماه تعطیل خواهد بود.