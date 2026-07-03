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رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:

نجات پسربچه 11 ساله پس از یک گروگان‌گیری دلهره‌آور در استان زنجان

نجات پسربچه 11 ساله پس از یک گروگان‌گیری دلهره‌آور در استان زنجان
کد خبر : 1808769
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رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان به پایان یک گروگان‌گیری دلهره‌آور در این استان و رهایی گروگان اشاره کرده و گفت: در فرایند یک عملیات منسجم و ضربتی از سوی پلیس آگاهی این استان عامل یک فقره گروگان‌گیری شناسایی و دستگیر شده و گروگان نیز که یک پسربچه 11 ساله بود نجات یافت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن غنیمتی در این رابطه افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر گروگان‌گیری یک پسربچه 11 ساله در استان زنجان، بلافاصله با هماهنگی دادستان مرکز استان و بسیج کلیه امکانات و همچنین بکارگیری تیم‌های مجرب ویژه‌ای از مأموران پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی انجام شده و با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان زنجان، متهم که از اراذل و اوباش سابقه‌دار بود در کمتر از 72 ساعت شناسایی و با یک عملیات ضربتی در یکی از کوه‌های صعب‌العبور این استان دستگیر شد. گروگان که پسربچه 11 ساله بود آزاد و تحویل خانواده خود شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان به اقدامات انتظامی و قضایی انجام شده برای رسیدگی به این پرونده اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در بررسی‌های اولیه، انگیزه متهم اخاذی اعلام شده است. در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل شده و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

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