نجات سه نفر از غرقشدگی در رودخانه زایندهرود چهارمحال و بختیاری
سرپرست اورژانس چهارمحال و بختیاری از نجات دو پسر ۲۱ و ۱۰ ساله و یک دختر ۱۲ ساله از خطر غرقشدگی در رودخانه زایندهرود خبرداد.
به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت: این حادثه پس از گرفتار شدن این افراد در آب رخ داد که خوشبختانه پیش از رسیدن نیروهای امدادی، افراد محلی و حاضران در محل با اقدامی بهموقع آنان را از آب خارج کردند و حادثه تلفات جانی نداشت.
وی با اشاره به افزایش خطر حوادث آبی در فصل گرما، اظهار داشت: رودخانهها، کانالهای انتقال آب و سدها، حتی در ظاهر آرام، به دلیل جریانهای زیرسطحی، عمق متغیر و بستر لغزنده، بسیار خطرناک هستند.
عسگری از شهروندان خواست از شنا و ورود به رودخانهها و مناطق فاقد نظارت خودداری کنند.
وی تأکید کرد: خانوادهها مراقبت از کودکان و نوجوانان را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، ضمن حفظ خونسردی، سریعاً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و از انجام اقدامات پرخطر و غیرتخصصی برای نجات افراد پرهیز کنند.
سرپرست اورژانس استان چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی و پرهیز از شنا در مناطق غیرمجاز، مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از حوادث ناگوار غرقشدگی است.