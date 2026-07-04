به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت: این حادثه پس از گرفتار شدن این افراد در آب رخ داد که خوشبختانه پیش از رسیدن نیروهای امدادی، افراد محلی و حاضران در محل با اقدامی به‌موقع آنان را از آب خارج کردند و حادثه تلفات جانی نداشت.

وی با اشاره به افزایش خطر حوادث آبی در فصل گرما، اظهار داشت: رودخانه‌ها، کانال‌های انتقال آب و سدها، حتی در ظاهر آرام، به دلیل جریان‌های زیرسطحی، عمق متغیر و بستر لغزنده، بسیار خطرناک هستند.

عسگری از شهروندان خواست از شنا و ورود به رودخانه‌ها و مناطق فاقد نظارت خودداری کنند.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها مراقبت از کودکان و نوجوانان را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، ضمن حفظ خونسردی، سریعاً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و از انجام اقدامات پرخطر و غیرتخصصی برای نجات افراد پرهیز کنند.

سرپرست اورژانس استان چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی و پرهیز از شنا در مناطق غیرمجاز، مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از حوادث ناگوار غرق‌شدگی است.

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