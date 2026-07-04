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مدیرکل بهزیستی مازندران:

حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی ۹۰ درصد افزایش یافت؛ پرداخت ماهانه به ۸ میلیون تومان رسید

حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی ۹۰ درصد افزایش یافت؛ پرداخت ماهانه به ۸ میلیون تومان رسید
کد خبر : 1808757
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مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت افزایش حق پرستاری سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حساب ۱۳۶۷ فرد دارای معلولیت ضایعه نخاعی تحت حمایت بهزیستی مازندران واریز شد.

به گزارش ایلنا، رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی مازندران از واریز مابه‌التفاوت افزایش حق پرستاری سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حساب ۱۳۶۷ فرد دارای معلولیت ضایعه نخاعی تحت حمایت بهزیستی استان خبر داد و گفت: مبلغ کل واریز شده برای هر نفر، ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است و حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی ۹۰ درصد افزایش یافته که ماهانه مبلغ ۸ میلیون تومان به حساب این افراد واریز می شود.

وی با اعلام این اقدام حمایتی اظهار کرد: حق پرستاری این گروه از معلولان تا پیش از این، ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با تصویب افزایش جدید، مابه‌التفاوت مربوط به فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ برای هر فرد محاسبه و مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به‌صورت یکجا به حساب آنان واریز شد.

وی تاکید کرد: این اقدام در راستای کاهش فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های سنگین پرستاری، درمانی و توانبخشی این عزیزان صورت گرفته است.

مدیرکل بهزیستی مازندران در ادامه با بیان اینکه حمایت از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی از اولویت‌های اصلی این نهاد محسوب می‌شود، افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، افزایش حق پرستاری به‌صورت پایدار در دستور کار قرار گرفته و روند پرداخت‌ در ماه‌های آینده نیز به مبلغ ۸ میلیون تومان ادامه خواهد یافت.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این حمایت‌ها بتواند بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های دارای معلولین ضایعه نخاعی را مرتفع سازد و گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی آنان باشد.

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