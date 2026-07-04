فرماندار شهرستان سنندج خبر داد:
وقوع حادثه آتشسوزی در ارتفاعات کوهستان آبیدر / حریق در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد
فرماندار شهرستان سنندج گفت: دامنه ارتفاعات کوهستان آبیدر دچار حادثه آتشسوزی شد. این آتشسوزی از مسیر جاده حسنآباد و محدوده روبروی ساناشار آغاز شد و به دلیل گرمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی، به سمت پارک روجیار در کمربندی آبیدر گسترش یافت. با حضور به موقع نیروهای عملیاتی و امدادی این حادثه آتشسوزی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
به گزارش ایلنا، غریب سجادی افزود: با توجه به تمهیدات و تدابیر از پیش اندیشیده شده در ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج و تشکیل قرارگاه مقابله با آتشسوزی منطقه کوهستاتی آبیدر، هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی مختلف خدماترسان، آتشنشانی، منابع طبیعی، هلالاحمر و سایر نهادهای مرتبط از قبل انجام شده بود و نیروهای عملیاتی بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی به فرایند جلوگیری از گسترش حریق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ایجاد آتشبُرها و آمادگی قبلی دستگاههای اجرایی موجب شد از گسترش بیشتر حریق در منطقه کوهستانی آبیدر جلوگیری شده و عملیات اطفای کامل آتش انجام شود. در حال حاضر نیروهای عملیاتی حاضر در منطقه مشغول لکهگیری و اطمینان از خاموش شدن کامل کانونهای احتمالی وقوع حریق هستند.
فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: : کوه آبیدر نماد شهر سنندج و میراث طبیعی ارزشمند این دیار است. بر این اساس ضمن قدردانی از حساسیت، دغدغهمندی و همراهی جامعه نسبت به این حادثه، از شهروندان تقاضا میشود از مراجعه به محل آتشسوزی خودداری کنند تا نیروهای امدادی و عملیاتی بتوانند بدون ایجاد ازدحام، اقدامات نهایی و لکهگیری را به صورت کامل انجام دهند.