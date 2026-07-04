وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد:
انهدام 4 هسته عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری در استان سیستان و بلوچستان
وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: 4 هسته عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری با دستگیری 10 تروریست، کشته شدن 2 نفر از آنان و کشف مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره در استان سیستان و بلوچستان به عنوان منطقه جنوب شرق کشور منهدم شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و آمده است: به استحضار شهروندان گرامی میرساند در فرایند سلسله اقدامات آفندی پدافندی سربازان گمنام امام زمان در ادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان، 4 هسته سازمان یافته و مترصد گروهکهای تروریستی - تکفیری وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند.
در اطلاعیه فوق به فرایند دستگیری و هلاکت این گروهکهای اشاره شده و در این رابطه عنوان شده است: این گروهکها پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در چند عملیات مشترک با سپاه پاسداران و فراجا در شهرستانهای زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان 5 نفر از اعضای اصلی تیمهای عملیاتی وارداتی دستگیر و 2 نفر از عناصر تروریست نیز درمقابله مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه خود آورده است: همچنین یک هسته عملیاتی 5 نفره دیگر وابسته به گروهکهای تروریستی - تکفیری در حوزه جنوبی استان سیستان و بلوچستان شامل شهرستانهای نیکشهر و قصرقند که در تحرکات ضدامنیتی از جمله تیراندازی به سمت یگانهای نظامی و مراکز قضایی در جنوب استان و ... را برعهده داشتند، دستگیر و در نهایت تحویل مراجع قضایی این استان شدند.
در این اطلاعیه آمده است: از محل اختفاء و خانه امن مزدوران وارداتی دستگیر شده، مقادیر قابلتوجهی انواع سلاحهای سبک و نیمه سنگین جنگی از جمله یک قبضه تیربار گرینوف و نوار فشنگ مربوطه، 3 قبضه کلاشینکف و 7 تیغه خشاب پُر، 17 قبضه انواع کلت کمری، 2 عدد نارنجک دستی، 5 عدد نارنجک تفنگی، 14 عدد نارنجک 40 میلیمتری، 4 دستگاه بیسیم، یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این عناصر تروریستی پس از جذب و عضویت در گروهکهای تروریستی - تکفیری مستقر در برخی کشورهای همسایه و گذراندن آموزشهای نظامی و انفجاری، وارد کشور شده و قصد انجام اقدامات خرابکارانه، ترور و سایر عملیات تروریستی در کشور را داشتند که با الطاف الهی و عنایات اهلبیت پیش از هر عمل تروریستی، این هستهها متلاشی و تروریستها بازداشت شدند.
در اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت اطلاعات ایران ذکر شده است: ضمن تشکر مجدد از شهروندان همیشه در صحنه برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات کشور یا شماره (113) و یا درگاههای رسمی این وزارتخانه، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس @vaja113 (با تیک آبی) گزارش کنند.