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انهدام باند جعل و کلاهبرداری ۶۰۰ میلیاردی در مازندران

انهدام باند جعل و کلاهبرداری ۶۰۰ میلیاردی در مازندران
کد خبر : 1808730
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فرمانده انتظامی استان مازندران از انهدام باند جعل و کلاهبرداری و بازداشت ۳ متهم به جعل چک های بانکی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی دریافت گزارشی قضائی مبنی بر وقوع کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد ریالی با استفاده از چک های جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند، اعضای باند جعل و کلاهبرداری را که به صورت حرفه به جعل چک های بانکی با کیفیت بالا و برداشت غیر قانونی از حساب بانکی افراد اقدام می کردند، شناسایی کنند. 

فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار کرد: ماموران در ادامه تحقیقات دریافتند، این افراد با جعل چک و برداشت غیرقانونی وجه از حساب بانکی افراد، اقدام به خرید طلا و پولشویی برای از بین بردن آثار جرم می کنند. 

سردار مفخمی شهرستانی از شناسایی و بازداشت 3 متهم اصلی این پرونده باند در شهرستان های "سوادکوه وتنکابن" خبر داد و افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اقرار کردند و تلاش برای دستگیری یکی از همدستان این متهمان کماکان ادامه دارد.  

فرمانده انتظامی استان مازندران به شهروندان هشدار داد؛ همواره در فعالیت های اقتصادی مراقب افراد کلاهبرداری و شیاد باشند و در انجام معاملات به صورت چکی، نسبت به بررسی و استعلام اصالت چک و احراز هویت صادرکننده آن اطمینان حاصل کنند.  

 

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