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درگیری منجر به قتل بین 2 تبعه خارجی غیرمجاز در شهرستان سمنان / قاتل دستگیر شد

درگیری منجر به قتل بین 2 تبعه خارجی غیرمجاز در شهرستان سمنان / قاتل دستگیر شد
کد خبر : 1808698
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فرمانده انتظامی شهرستان سمنان به وقوع یک فقره قتل اشاره کرده و گفت: درگیری 2 تبعه خارجی منجر به مرگ یک نفر از آنها شده است. قاتل 22 ساله در بازه زمانی کمتر از یک ساعت توسط مأموران انتظامی این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس عرب به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع درگیری بین 2 تبعه خارجی غیرمجاز در اطراف سیلوی شهرستان سمنان، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام گزارش حادثه، مأموران انتظامی شهرستان سمنان در محل وقوع حادثه حاضر شدند. بررسی‌های اولیه صحنه وقوع قتل نشان می‌داد یک فرد 32 ساله از ناحیه قفسه سینه با چاقو دچار مصدومیت حاد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان اظهار داشت: فرد حادثه دیده توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام شد. اما متأسفانه به‌رغم تلاش‌های تکنسین‌های اورژانس، فرد دچار مصدومیت  به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده بود.

سرهنگ عرب تصریح کرد: ماموران انتظامی شهرستان سمنان با اشرافیت کامل اطلاعاتی، در بازه زمانی کمتر از یک ساعت قاتل 22 ساله را شناسایی و دستگیر کردند. متهم انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد.

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