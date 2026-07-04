6 کشته دستاورد حادثه رانندگی محور سربیشه به نهبندان

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه کامیون بنز حامل بار مواد شوینده با یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی سربیشه به نهبندان محدوده گردنه آخوند شفیع، به فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد.

وی به اقدامات انتظامی و امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت این سانحه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله پس از اعلام گزارش حادثه رانندگی به مرکز فوریت‌های پلیسی، مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی استان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار داشت: بررسی‌های اولیه صحنه حادثه نشان داد یک دستگاه کامیون بنز حامل مواد شوینده که از قاین به سمت نهبندان در حرکت بود، با یک دستگاه خودروی سواری پراید که از نهبندان به سمت بیرجند تردد می‌کرد، برخورد کرده است.

سرهنگ کاظمی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه اشاره داشته و تصریح کرد: در این حادثه هر 6 سرنشین خودروی سواری پراید در دم جان باختند. علت وقوع سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌های فنی اعلام خواهد شد.

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