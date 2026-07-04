خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الزامات استاندارد برای خدمت‌رسانی موکب‌ها تشریح شد

الزامات استاندارد برای خدمت‌رسانی موکب‌ها تشریح شد
کد خبر : 1808681
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل استاندارد استان البرز با ارائه توصیه‌های استانداردی به موکب‌داران، بر رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی در توزیع مواد غذایی و نوشیدنی تأکید کرد و گفت: استفاده از لیوان‌های پلاستیکی یکبارمصرف برای توزیع نوشیدنی‌های داغ ممنوع بوده و موکب‌ها باید از ظروف سلولزی، گیاهی یا آلومینیومی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی ضمن تاکید‌ رعایت بهداشت در موکب‌‌های مراسم تشییع، اظهار کرد: رعایت الزامات استاندارد در توزیع مواد غذایی و اقلام مصرفی نقش مهمی در حفظ سلامت زائران دارد.

وی از موکب‌داران خواست از قرار دادن بطری‌های آب معدنی در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کنند و هنگام توزیع اقلامی مانند کنسرو، آب معدنی و سایر مواد غذایی، به تاریخ تولید و انقضا، سلامت ظاهری بسته‌بندی و کیفیت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل استاندارد البرز همچنین بر رعایت اصول بهداشتی در مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: موکب‌ها باید از مخلوط کردن انواع پسماندها خودداری کرده و اصول تفکیک زباله را رعایت کنند.

جوادی با توصیه به زائران برای همراه داشتن برخی اقلام شخصی از جمله لیوان، قاشق، چنگال، بشقاب، داروهای شخصی، وسایل بهداشتی و بطری آب، افزود: استفاده از تجهیزات شخصی می‌تواند به ارتقای سطح بهداشت و کاهش مخاطرات احتمالی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید دارای نشان ملی استاندارد باشند، از زائران خواست هنگام تهیه این اقلام، به نشان استاندارد، کد رهگیری، تاریخ تولید و تاریخ مصرف توجه کنند.

مدیرکل استاندارد استان البرز در پایان تأکید کرد: برای توزیع و مصرف نوشیدنی‌های داغ مانند چای و قهوه نباید از لیوان‌های پلاستیکی یکبارمصرف استفاده شود و به‌جای آن، استفاده از لیوان‌های سلولزی، گیاهی یا آلومینیومی در دستور کار موکب‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی