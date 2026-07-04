در گفتوگو با ایلنا؛
زیلوی میبد؛ نمادی از سادگی و اصالت در بیت رهبر شهید
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، با اشاره به نمادگرایی عمیق در انتخابهای فرهنگی رهبر شهید انقلاب، گفت: زیلوی دستبافت میبدی در حسینیه بیت ایشان، تنها یک انتخاب کاربردی نبوده، بلکه پیامی ماندگار در ستایش اصالت ایرانی و حمایتی مستقیم از معیشت و اشتغال هنرمندان اصیل این سرزمین است.
سید محمد رستگاری، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در استان با اشاره به جایگاه صنایعدستی در زندگی رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: برخی انتخابها در زندگی بزرگان، فراتر از کلمات روایت میشوند.
وی با اشاره به زیلوی میبدی که سالیان متمادی در بیت رهبر شهید گستره یافته بود افزود: این اقدام نمادی از پاسداشت فرهنگ و هویت ملی است که امروز بیش از هر زمان دیگری، به عنوان الگویی از رهبر شهید و فرزانه و همچنین پشتیبانی از هنر اصیل و حمایت از اشتغال هنرمندان شناخته میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد در ادامه خاطرنشان کرد: زیلو، تنها یک دستبافته نیست، بلکه زبان گویای تمدن ایران و میراث کهن کویری است که در آن، زیبایی با سادگی و معنویت درآمیخته است.
رستگاری تأکید کرد: حضور این اثر در محفل رهبر شهید، تکریمی بر هویتی است که در تار و پود هنر ایرانی تنیده شده و نشان، حمایت از هنر باید از سطح شعار خارج شده و در متن انتخابهای عملی زندگی جاری شود.
وی با اشاره به تضاد میان تجمل و اصالت، افزود: پافشاری بر استفاده از زیلوی دستبافت بهجای نمونههای فاخر و پرزرقوبرق، در واقع پاسداری از کرامت هنرمند و تداوم تولید در اقتصاد هنر است.
وی در پایان تأکید کرد: گرچه تارهای یک زیلو ممکن است در گذر زمان فرسوده شوند، اما پیام نهفته در انتخاب فرهنگی رهبر شهید، هرگز کهنه نخواهد شد؛ چرا که عظمت این سرزمین در دستان هنرمندانی است که بیادعا، هویت ایران را نسل به نسل میبافند.