صادرات 380 میلیون دلاری استان مرکزی در 3 ماهه نخست سال جاری

به گزارش ایلنا، روح‌اله غلامی افزود: در این بازه زمانی بیش از 507 هزار تن کالا از استان مرکزی به 58 کشور جهان صادر شده که این میزان از نظر وزن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 25 درصدی داشته است. کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و روسیه، 5 مقصد اصلی کالاهای صادراتی استان بوده است.

وی به مهمترین کالاهای صادر شده از استان مرکزی به کشورهای مقصد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: انواع هیدروکربن‌ها، گاز مایع، سوخت جت، پلی‌اتیلن، روغن‌های صنعتی، محصولات پلاستیکی، ظروف شیشه‌ای و گل‌های آپارتمانی در بخش کالا از جمله اقلام اصلی صادراتی این استان به کشورهای مقصد بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی به موضوع واردات در استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: در 3 ماهه نخست سال جاری 63 هزار تن کالا به ارزش 170 میلیون دلار از 31 کشور جهان نیز وارد این استان شده است. امارات متحده عربی، چین، قطر، ترکیه و عراق در صدر کشورهای مبدأ کالاهای وارداتی استان قرار دارند.

غلامی به مهمترین کالاهای وارد شده به استان مرکزی از سوی کشورهای مبداء اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: کالاهای وارداتی این استان اغلب شامل خودروهای سواری، اتوبوس‌های برقی شهری، مواد اولیه تولید پوشک، اسانس‌های خوراکی و قطعات ماشین‌آلات است که از طریق گمرکات وارد استان شده است.

وی بیان داشت: در 3 ماهه نخست سال جاری فعالیت‌های ترانزیتی استان مرکزی در رویه‌ و ترانزیت مقصد با 116 هزار تن کالا، رشد 23 درصدی در وزن را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در این بازه زمانی درآمدهای وصولی گمرکات این استان نیز 161 میلیارد و 340 میلیون ریال بوده که رشد خوبی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی به فعالیت‌های نظارتی اشاره داشته و تأکید کرد: در بازه زمانی فوق 2 پرونده مربوط به بنزین و نفت سفید به ارزش 25 میلیارد ریال در این استان کشف شده است. این موارد جهت پیگیری قضایی ارسال شده‌اند، همچنین 214 پرونده به ارزش 792 میلیارد ریال از سایر نهادها به گمرک ارجاع شده است.

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