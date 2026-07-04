ثبتنام دستفروشان در شیراز اینترنتی شد/ متقاضیان از مراجعه حضوری خودداری کنند
معاون اجرایی و بهرهبرداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از راهاندازی سامانه هوشمند ثبتنام و ساماندهی دستفروشان خبر داد .
به گزارش ایلنا، کاظم رییسی تأکید کرد: متقاضیان فعالیت در بازارهای ساماندهیشده، از این پس میتوانند تمامی مراحل ثبت درخواست خود را بهصورت غیرحضوری و از طریق اینترنت انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.
وی اظهارداشت: در راستای تحقق اهداف شهر هوشمند، کاهش ترددهای غیرضروری شهری و اجرای طرح نوین ساماندهی دستفروشان، این سازمان با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز (فاوا)، سامانه هوشمند «سامانبازار» را به نشانی www.samanbazar.ir راهاندازی کرده است.
رییسی افزود: با بهرهبرداری از این سامانه، متقاضیان فعالیت دستفروشی در بازارهای ساماندهیشده میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، نسبت به ثبت درخواست، تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند و تمامی مراحل پیگیری پرونده خود را بهصورت الکترونیکی انجام دهند.
معاون اجرایی و بهرهبرداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به فرآیند بررسی درخواستها تصریح کرد: پس از ثبت اطلاعات، درخواستهای متقاضیان در کمیتههای تخصصی و بر اساس ضوابط و اولویتهای تعیینشده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی نیز از طریق سامانه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
رییسی خاطرنشان کرد: راهاندازی سامانه «سامانبازار» علاوه بر تسریع و شفافسازی فرآیندها، نقش مؤثری در شناسایی و ساماندهی دستفروشان پراکنده، کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در زمان و هزینه شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری خواهد داشت.
وی تأکید کرد: از تمامی متقاضیان درخواست میشود از مراجعه حضوری به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی و همچنین معاونتهای خدمات شهری شهرداریهای مناطق خودداری کنند و فرآیند ثبتنام و پیگیری درخواست خود را از طریق سامانه انجام دهند. تنها در موارد خاص و در صورت بروز مشکل یا نیاز به بررسیهای تکمیلی، هماهنگی لازم برای مراجعه حضوری به متقاضیان اعلام خواهد شد.
رییسی در پایان اظهار داشت: توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای شهری، یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری شیراز در مسیر افزایش رضایتمندی شهروندان، تحقق شهر هوشمند و ایجاد نظم پایدار در فعالیتهای شهری است.