معاون رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد:
روند طولانی رسیدگی به پروندهها توسط کارشناسان خطقرمز دستگاه قضایی استان مرکزی
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک: بخش عمدهای از شکایات انتظامی ناشی از معطل ماندن پروندهها است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی نسبت به تعلل برخی کارشناسان رسمی در ارائه نظریات تخصصی هشدار داده و در این خصوص گفت: روند طولانی رسیدگی به پروندهها توسط کارشناسان خطقرمز دستگاه قضایی این استان است.
به گزارش ایلنا، مصطفی حیدری در جلسه تعاملی مقامات قضایی استان مرکزی با اعضاء هیئت مدیره کانون و مرکز کارشناسان رسمی استان، افزود: تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی، از عوامل اصلی اطاله دادرسی است و موجب نارضایتی مراجعان میشود.
وی به چالش ارجاع پروندهها به کارشناسان خارج از استان اشاره کرده و ادامه داد: این اقدام علاوه بر افزایش هزینهها، روند رسیدگی را نیز طولانیتر میکند. بنابراین تهیه فهرست کارشناسان متعهد برای پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن ضرورت دارد.
بخش عمدهای از شکایات انتظامی ناشی از معطل ماندن پروندهها است
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اراک نیز در این جلسه به افزایش 3 تا 4 برابری حقالزحمه کارشناسان در بازه زمانی 2 سال گذشته اشاره کرده و گفت: بهرغم این حمایتها، بهبود محسوسی در زمان پاسخگویی به پروندهها مشاهده نمیشود.
مجید علیپور بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد اعضاء تأکید داشته و افزود: بخش عمدهای از شکایات انتظامی، ناشی از معطل ماندن پروندهها نزد کارشناسان است. هیئت مدیره کانونها باید به عنوان بازوی اجرایی، وضعیت پروندههای معوق را پیگیری کنند.
وی از صدور نظریات غیرقابل اجرا یا تمارض برخی کارشناسان برای نپذیرفتن پرونده انتقاد کرده و بیان داشت: هرگونه ارتباط خارج از ضابطه با طرفین پرونده غیرقانونی است و با متخلفان و افرادی که با تعلل خود روند دادرسی را کند میکنند، برخورد قانونی میشود.