معاون شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد؛
کشاورزان با مدیریت مصرف از ۱۹ ساعت برق رایگان بهرهمند میشوند/ مشارکت ۲۵ هزار کشاورز فارس در طرحهای مدیریت مصرف برق
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اجرای طرح تشویقی برق رایگان برای کشاورزان صرفهجو خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرشید رستمی گفت: کشاورزانی که از ابتدای خرداد تا پایان شهریور، چاههای کشاورزی خود را در ساعات اوج مصرف خاموش کنند، از ۱۹ ساعت برق رایگان در سایر ساعات شبانهروز بهرهمند خواهند شد.در سال جاری بیش از ۲۵ هزار مشترک بخش کشاورزی در ۲۷ شهرستان تحت پوشش این شرکت با برنامههای مدیریت مصرف برق همکاری میکنند.
رستمی با بیان اینکه بخش کشاورزی ۳۲ درصد از کل برق مصرفی در محدوده فعالیت این شرکت را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: از این رو، مشارکت کشاورزان در عبور موفق از پیک مصرف برق در فصل تابستان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با قدردانی از همراهی کشاورزان در اجرای طرحهای مدیریت مصرف برق در تابستان سال گذشته افزود: بیش از ۲۵ هزار مشترک برق کشاورزی استان فارس در این طرحها مشارکت کردند که در راستای قدردانی از همکاری آنان، بیش از ۳۳۶ میلیارد ریال پاداش پرداخت شد.
۱۹ ساعت برق رایگان برای کشاورزان صرفهجو
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به طرح تشویقی وزارت نیرو گفت: کشاورزانی که از ابتدای خرداد تا پایان شهریور، چاههای کشاورزی خود را در بازه زمانی ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۳۰ خاموش کنند، میتوانند از ۱۹ ساعت برق رایگان در سایر ساعات شبانهروز بهرهمند شوند.
رستمی با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی شبکه برق در بخش کشاورزی اظهار کرد: هماکنون ۱۰۰ درصد چاههای کشاورزی تحت پوشش این شرکت به کنتور هوشمند مجهز شدهاند و در حال حاضر ۲۵ هزار و ۴۰۰ حلقه چاه کشاورزی از این تجهیزات بهرهمند هستند.
وی افزود: در راستای نوسازی شبکه برق و هوشمندسازی تجهیزات اندازهگیری، سال گذشته ۳۵۰ دستگاه تابلو لوازم اندازهگیری مشترکان کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال تعویض شد که نقش مؤثری در پایش از راه دور و مدیریت هوشمند مصرف برق دارد.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق فارس در پایان از شهروندان خواست با پیوستن به پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» و رعایت راهکارهای مدیریت مصرف، از جمله استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن کولرهای گازی اضافی، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، استفاده از سایبان برای کولرها و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، صنعت برق استان را در تأمین برق پایدار و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.