ساری آماده میزبانی از زائران مراسم تشییع «امام قائد شهید» است

به گزارش ایلنا، بهروز اسکندرنیا گفت: تمامی تمهیدات لازم در حوزه‌های ترافیکی، خدماتی و استقرار موکب‌های پذیرایی پیش‌بینی شده و آیین جاماندگان نیز روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه در ساری برگزار خواهد شد.

فرماندار ساری از آمادگی کامل مرکز استان برای میزبانی از زائران و عزادارانی که در مسیر مراسم تشییع «امام قائد شهید» از مازندران عبور می‌کنند، خبر داد.

اسکندرنیا با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم اظهار کرد: ساری به‌عنوان مرکز استان در روزهای آینده میزبان بخشی از زائران و ملت داغداری خواهد بود که برای حضور در آیین تشییع «امام قائد شهید» عازم مقصد هستند و از همین رو، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به آنان انجام شده است.

فرماندار ساری افزود: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، خدمات‌رسان و شهرداری، تمامی زیرساخت‌های موردنیاز در حوزه مدیریت ترافیک، هدایت خودروها، استقرار موکب‌های پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی فراهم شده تا زائران بدون مشکل از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

اسکندرنیا با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های مسئول در آماده‌باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: هدف از این هماهنگی‌ها، فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد، اسکان موقت و پذیرایی از زائران و عزاداران و ارائه خدمات شایسته در شأن مردم و مهمانان استان است.

وی همچنین از برگزاری آیین جاماندگان «امام شهید» در مرکز استان خبر داد و گفت: این مراسم معنوی روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه با حضور گسترده مردم، هیأت‌های مذهبی و اقشار مختلف جامعه در ساری برگزار خواهد شد.

فرماندار ساری ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراسم پیش‌رو با نظم، امنیت و شکوه هرچه بیشتر برگزار شود و مرکز استان بتواند میزبانی شایسته برای زائران و عزاداران باشد.

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