دو شرکت خارجی مجوز فعالیت در استان یزد را دریافت کردند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: دو شرکت خارجی در سه ماهه اول سالجاری مجوز فعالیت سرمایه گذاری به میزان ۲/۶ میلیون دلار را از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.
به گزارش ایلنا از یزد، محمد دهقان منشادی ظهر امروز در جمع برخی اصحاب رسانه استان با بیان اینکه حوزه فعالیت شرکتهای خارجی یاد شده صنعت است اظهار کرد: مجوز فعالیت این طرحها در شهرستان یزد میباشد.
وی گفت: پروژههای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در قالب مشارکت با سرمایهگذاران یزدی اجرایی خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: میزان سرمایه وارده به استان در سه ماه اول سال جاری حدود دو میلیون دلار میباشد.