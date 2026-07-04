برخورد نیسان و تیگو در محور اندیمشک - دهلران یک قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، میثم حمادی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: حادثه ساعت ۰۹:۰۸ صبح از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد که بلافاصله یک تیم عملیاتی به همراه خودروی نجات به محل اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر با همکاری عوامل آتش‌نشانی، عملیات رهاسازی مصدومان را انجام دادند و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شوش با بیان اینکه در این سانحه یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد، گفت: سه نفر دیگر نیز بر اثر شدت برخورد مصدوم شدند.

حمادی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتر رانندگی کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

وی همچنین یادآور شد: شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند از طریق شماره ۱۱۲ با جمعیت هلال‌احمر تماس گرفته و درخواست امدادرسانی کنند.

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