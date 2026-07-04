مدیرکل زندانهای فارس:
۶۰ درصد زندانیان استان مشغول به کار هستند/جمعیت کیفری استان ۳۰ درصد کاهش یافت
مدیرکل زندانهای فارس گفت: بیش از ۶۰ درصد زندانیان در مراکز اشتغال زندانهای بسته و مراکز طرف قرارداد خارج از زندان در قالب زندان باز، نیمهباز و حالت اشتغال مشغول به کار هستند و از مزایا و تسهیلات این طرح بهرهمند شدهاند.
به گزارش ایلنا، اسحاق ابراهیمی در میز خدمت مقامات قضایی استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه در زندان عادلآباد شیراز و همزمان در دیگر زندانهای فارس برگزار شد، اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم، کارکنان زندانهای استان در محل خدمت حضور یافتند و خدمات تأمینی، تربیتی، پشتیبانی، رفاهی و آموزشی به زندانیان بدون وقفه ادامه یافت.
وی افزود: سال گذشته توسعه اشتغال صنعتمحور و خوابگاه-کارگاه با جدیت دنبال شد و بیش از سه هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای جدید به ظرفیتهای اشتغال زندانهای استان افزوده شد.
مدیرکل زندانهای فارس ادامه داد: با همکاری کارآفرینان، سرمایهگذاران بخش خصوصی و با محوریت بنیاد تعاون زندانیان، بیش از ۶۰ درصد زندانیان در مراکز اشتغال داخل زندان و مراکز طرف قرارداد خارج از زندان مشغول به کار شدهاند.
ابراهیمی با اشاره به تعامل میان زندانها و دستگاه قضایی استان گفت: توسعه بازدیدهای هدفمند و نتیجهمحور مراجع قضایی از زندانها، زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت کیفری و توسعه قضایی در حوزه زندانبانی را فراهم کرده است.
وی افزود: نتیجه این تعامل، کاهش ۳۰ درصدی جمعیت کیفری استان در میانگین ۱۵ ماه گذشته، افزایش استفاده از پابند الکترونیکی و ساماندهی زندانیان دارای رأی باز بوده است.
مدیرکل زندانهای فارس همچنین از برگزاری میز خدمت قضایی در زندانهای استان خبر داد و گفت: در این برنامه، ۳۰ زندانی از زندان عادلآباد شیراز آزاد و ۱۰۰ نفر نیز به مرخصی اعزام شدند.