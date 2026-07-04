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دعوت از دانشگاهیان برای خلق آثار هنری با محوریت «بدرقه آقای شهید ایران»

دعوت از دانشگاهیان برای خلق آثار هنری با محوریت «بدرقه آقای شهید ایران»
کد خبر : 1808568
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عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دبیرکل رویداد ملی «برای ایران»، با توجه به در پیش بودن مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، از فراهم شدن فرصتی برای دانشگاهیان و هنرمندان خبر داد تا بتوانند روایتِ هنریِ خود را از این ایام ماندگار ثبت کنند.

به گزارش ایلنا، حامد تقوایی با تأکید بر اینکه جامعه دانشگاهی در این برهه حساس، رسالتی سنگین برای روایت «حقیقت» و «حماسه» بر عهده دارد، اظهار داشت: این ایام، فرصتی برای نقش‌آفرینی فعال جامعه دانشگاهی در ثبتِ شکوهِ وداع و گفتگوی هنری درباره مکتب و اندیشه‌های رهبر فرزانه انقلاب است. بر همین اساس، از هنرمندان، نویسندگان و دانشجویان خلاق دعوت می‌کنیم با تکیه بر ذوق و اندیشه خود، آثارشان را با نگاهی نو و تحلیلی در این زمینه خلق کنند.

تقوایی افزود: دانشجویان، فارغ التحصیلان، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها می‌توانند آثار هنری و ادبی خود را که با محوریت “حماسه تشییع باشکوه” و “تبیین مکتب و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب” تولید شده است، در تمامی قالب‌های پیش‌بینی‌شده در رویداد (شامل شعر، نامه و دلنوشته، عکس، تولیدات تصویری هوش مصنوعی، نقاشی کودک، پوستر، پادکست و ویدئوکست، موشن‌گرافیک و انیمیشن کوتاه، دابسمش سرودهای حماسی و سایر بخش‌های فراخوان) به دبیرخانه ارسال کنند.

دبیرکل رویداد «برای ایران» در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد، تجلی‌گاه پیوند هنر با تعهد انقلابی و دانشگاهی است. امیدواریم این آثار بتواند ضمن ادای دین به مقام مقتدای شهید، ابعاد تمدنیِ اندیشه‌های ایشان را برای نسل‌های آینده بازخوانی و ماندگار کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به آدرس اینترنتی foriran.shirazu.ac.ir مراجعه کرده و یا از طریق کانال اطلاع‌رسانی @artforiran  در ایتا و بله با دبیرخانه رویداد در ارتباط باشند.

انتهای پیام/
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