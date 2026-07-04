پایان فرار عامل قتل در استهبان/ متهم و دو همدستش خود را تسلیم کردند

به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت‌الله احمدیان اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در ۱۸ خردادماه سال جاری در یکی از خیابان‌های شهرستان استهبان و متواری شدن متهمان، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فردی با هویت معلوم به همراه دو برادرزاده خود، به‌دلیل اختلافات قبلی، با سلاح سرد به مردی ۳۷ ساله حمله کرده و وی را به قتل رسانده و سپس از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استهبان ادامه داد: مأموران انتظامی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند که در نهایت، متهم اصلی و دو همدستش با تنگ شدن عرصه، خود را تسلیم پلیس کردند.

سرهنگ احمدیان گفت: متهم ۳۷ ساله به همراه دو همدست ۱۸ و ۲۷ ساله خود پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با قرار مناسب روانه زندان شدند.

انتهای پیام/