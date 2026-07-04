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​فرمانده انتظامی استهبان خبرداد؛

پایان فرار عامل قتل در استهبان/ متهم و دو همدستش خود را تسلیم کردند

پایان فرار عامل قتل در استهبان/ متهم و دو همدستش خود را تسلیم کردند
کد خبر : 1808567
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​فرمانده انتظامی استهبان گفت: عامل قتل یک مرد ۳۷ ساله به همراه دو برادرزاده‌اش که در این جنایت مشارکت داشتند، پس از پیگیری‌های پلیس خود را تسلیم قانون کردند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت‌الله احمدیان اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در ۱۸ خردادماه سال جاری در یکی از خیابان‌های شهرستان استهبان و متواری شدن متهمان، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فردی با هویت معلوم به همراه دو برادرزاده خود، به‌دلیل اختلافات قبلی، با سلاح سرد به مردی ۳۷ ساله حمله کرده و وی را به قتل رسانده و سپس از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استهبان ادامه داد: مأموران انتظامی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند که در نهایت، متهم اصلی و دو همدستش با تنگ شدن عرصه، خود را تسلیم پلیس کردند.

سرهنگ احمدیان گفت: متهم ۳۷ ساله به همراه دو همدست ۱۸ و ۲۷ ساله خود پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با قرار مناسب روانه زندان شدند.

 

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