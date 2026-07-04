استاندار فارس در نشست مشترک با معاون اول قوه قضاییه:
«نظام مسائل» استان برای حل ریشهای چالشها تدوین میشود/رسیدگی به مشکلات موقوفات بخش میمند شهرستان فیروزآباد
استاندار فارس از تدوین «نظام مسائل» استان با هدف اولویتبندی چالشها و تمرکز بر حل ریشهای مشکلات خبر داد و گفت: مدیریت ارشد استان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای استانی و فرادستگاهی، برنامهمحور و مسئلهمحور، به دنبال پایان دادن به پراکندهکاری و رفع ریشهای مسائل استان است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست مشترک با معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری، اعضای مجمع نمایندگان فارس، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، اظهار کرد: مدیریت ارشد استان مصمم است با تدوین یک «نظام مسائل» دقیق، منسجم و کاربردی، چالشهای فارس را اولویتبندی کرده و با بهرهگیری از همه ظرفیتهای استانی و فرادستگاهی، از پراکندهکاری عبور کرده و به حل ریشهای مشکلات بپردازد.
امیری با بیان اینکه توسعه اقتصادی از نخستین روز مسئولیتش در فارس در صدر برنامههای مدیریت استان قرار گرفته است، گفت: تولید ثروت بهعنوان نقشه راه توسعه فارس تعیین شده و بر همین اساس، بیشترین برنامهها و اطلاعرسانیهای استانداری در حوزه اقتصاد متمرکز بوده است.
وی افزود: در انتصاب مدیران نیز همواره برنامهمحوری ملاک عمل بوده و از همه گزینههای مدیریتی خواسته شده است برنامههای خود را با شاخصهای قابل ارزیابی، زمانبندی مشخص و قابلیت رصد و پایش ارائه کنند.
استاندار فارس با قدردانی از عملکرد رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، همدلی و همراهی اعضای شورای تأمین را مثالزدنی توصیف کرد و گفت: ملاک تصمیمگیری در این شورا، شرع و قانون است و همه دیدگاهها در این چارچوب مورد بررسی و پذیرش قرار میگیرد.
وی همچنین نقش نماینده ولیفقیه در فارس و امام جمعه شیراز را در ایجاد همگرایی میان مدیران استان اثرگذار دانست و از همراهی نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی با مدیریت ارشد استان قدردانی کرد.
امیری درباره تفاهمنامه مجمع نمایندگان فارس با معاونت اول قوه قضائیه نیز گفت: این تفاهمنامه باید در راستای رسیدگی به مسائل عمومی مردم باشد و نباید به پروندههای موردی و مصداقی ورود کند؛ زیرا استقلال رأی قضات باید حفظ شود.
وی با تأکید بر اینکه خروجی جلسات و تصمیمات باید در تسهیل زندگی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی نمود عینی داشته باشد، بر ضرورت تقویت حاکمیت قانون و پرهیز از یکسانانگاری حقوق خصوصی و حقوق عمومی تأکید کرد.
رسیدگی به مشکلات موقوفات بخش میمند شهرستان فیروزآباد
امیری همچنین به حل مشکلات ذی حقان بخش میمند شهرستان فیروزآباد فارس در رابطه با موقوفات این منطقه تأکید کرد و خواستار پیگیری و حل مشکلات مربوط به این موضوع از سوی قوه قضائیه و معاون اول این قوه شد که حجت اسلام والمسلمین خلیلی قول مساعد برای پیگیری حقوق اهالی این بخش استان فارس را به عنوان مصوبه این نشست اعلام کرد.
در این نشست، معاون اول قوه قضائیه نیز با تمجید از سوابق قضایی استاندار فارس، بخشی از مسائل و مشکلات استانها را با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی در همان استانها قابل حل دانست و تأکید کرد چالشهای دارای ماهیت ملی باید با استفاده از ظرفیتهای فرادستگاهی و سازوکارهای ملی پیگیری شوند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: بخشی از مسائل و مشکلات در سطح استان ها و با بهره گیری از ظرفیت های مدیریتی و اجرایی موجود قابل حل است و ضرورتی ندارد که همه موضوعات به سطح ملی ارجاع داده شود و در مقابل نیز برخی چالش ها ماهیت ملی دارند و برای رفع آن ها باید از ظرفیت فرادستگاهی و سازوکارهای ملی استفاده کرد.
وی با اشاره خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیری در قبال مطالبات عمومی و تلاش برای رفع مشکلات مردم یکی از مهم ترین وظایف مدیران و کارگزاران نظام است و هرچه مسئولان نسبت به مسائل و مشکلات جامعه حساس تر باشند، به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی نزدیک تر خواهند بود.