مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به برگزاری مراسم‌های تشییع و آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید، بر اهمیت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد.

وی با اشاره به شدت گرمای این بازه زمانی، محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید و پیشگیری از کم‌آبی بدن را مؤثرترین راه برای جلوگیری از عوارض گرمایی دانست.

این مقام بهداشتی در تشریح راهکارهای عملی برای کاهش اثرات گرما، استفاده از کلاه، عینک آفتابی و کرم‌های ضدآفتاب را توصیه کرد و افزود: انتخاب لباس‌های نخی، گشاد نقش بسزایی در کاهش اثرات گرمایی داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد که کم‌آبی بدن، جدی‌ترین عارضه ناشی از حضور طولانی‌مدت در هوای گرم است و شهروندان باید در تمام طول مراسم، به میزان کافی آب بنوشند و تا حد امکان در محیط‌های سایه استقرار یابند.

در پایان، شریفی با اشاره به حساسیت گروه‌های خاص در برابر گرمای شدید، از زنان باردار، کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن خواست تا در صورت امکان از حضور در این تجمعات خودداری کنند و در صورت ضرورت، مدت حضور خود را به حداقل برسانند تا از بروز مشکلات جدی سلامتی پیشگیری شود.

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