توصیههای معاون بهداشتی یزد برای شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر ضرورت رعایت موازین سلامتی در مراسمهای گرامیداشت رهبر شهید انقلاب، هشدار داد که با توجه به قرار داشتن در گرمترین ایام سال، پیشگیری از گرمازدگی و تأمین آب مورد نیاز بدن، اولویت اصلی شرکتکنندگان در این تجمعات باید باشد.
مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به برگزاری مراسمهای تشییع و آیینهای بزرگداشت رهبر شهید، بر اهمیت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد.
وی با اشاره به شدت گرمای این بازه زمانی، محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید و پیشگیری از کمآبی بدن را مؤثرترین راه برای جلوگیری از عوارض گرمایی دانست.
این مقام بهداشتی در تشریح راهکارهای عملی برای کاهش اثرات گرما، استفاده از کلاه، عینک آفتابی و کرمهای ضدآفتاب را توصیه کرد و افزود: انتخاب لباسهای نخی، گشاد نقش بسزایی در کاهش اثرات گرمایی داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد که کمآبی بدن، جدیترین عارضه ناشی از حضور طولانیمدت در هوای گرم است و شهروندان باید در تمام طول مراسم، به میزان کافی آب بنوشند و تا حد امکان در محیطهای سایه استقرار یابند.
در پایان، شریفی با اشاره به حساسیت گروههای خاص در برابر گرمای شدید، از زنان باردار، کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماریهای مزمن خواست تا در صورت امکان از حضور در این تجمعات خودداری کنند و در صورت ضرورت، مدت حضور خود را به حداقل برسانند تا از بروز مشکلات جدی سلامتی پیشگیری شود.