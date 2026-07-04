ماهشهر مرطوبترین شهر خوزستان با ۹۶ درصد رطوبت
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین میزان رطوبت استان از شامگاه جمعه شب تا صبح امروز شنبه در ماهشهر با ۹۶ درصد ثبت شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری امروز شنبه بیان کرد: بیشترین میزان رطوبت نسبی ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه تا۹:۳۰ روز شنبه، در هندیجان ۹۳، رامشیر و شادگان ۸۹، امیدیه با ۸۱، اهواز ۷۷، ایستگاه کشاورزی اهواز ۷۵، صفیآباد دزفول ۷۱، آغاجاری و بهبهان ۶۵، ایذه ۶۳، شوش ۶۱، هفتکل ۵۶، شوشتر ۵۴ و مسجدسلیمان ۵۰ درصد گزارش شده است.
وی افزود: تا اواسط وقت امروز جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی و مرکزی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی و بالا رفتن دمای احساسی خواهد شد.
سبزهزاری ادامه داد: از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی و شمال غربی استان به صورت متوسط تا نسبتا شدید پیشبینی میشود؛ در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آبادان و بستان با دمای ۴۸.۳ و ایذه با ۲۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۸.۱ و حداقل ۲۸.۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دمای احساسی و وقوع پدیده شرجی از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه در مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخشهایی از مرکز استان هشدار سطح زرد صادر کرده بود.