وی افزود: تا اواسط وقت امروز جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی و مرکزی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی و بالا رفتن دمای احساسی خواهد شد.

سبزه‌زاری ادامه داد: از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی و شمال غربی استان به صورت متوسط تا نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود؛ در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آبادان و بستان با دمای ۴۸.۳ و ایذه با ۲۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۸.۱ و حداقل ۲۸.۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دمای احساسی و وقوع پدیده شرجی از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه در مناطق جنوب شرقی، جنوبی و بخش‌هایی از مرکز استان هشدار سطح زرد صادر کرده بود.