وقوع دو حادثه رانندگی در خوزستان با یک فوتی و ۱۰ مصدوم

به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی امروز در این خصوص، گفت: وقوع یک فقره تصادف بین خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ در جاده باغملک ابوالعباس، در ساعت ۱۲:۰۶ دقیقه امروز شنبه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام شد.

وی افزود: مصدومان شامل هفت نفر شامل سه نفر مرد و چهار نفر زن توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان طباطبایی باغملک منتقل شدند. احمدی بلوطکی ادامه داد: همچنین دیروز جمعه در حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور اهواز- اندیمشک روستای کعب عمیر سه نفر پسر نوجوان ۱۹ ساله مصدوم شدند و یک پسر نوجوان ۱۷ ساله جان خود را از دست داد که توسط ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های نظام مافی شوش و گلستان اهواز انتقال یافتند.

انتهای پیام/