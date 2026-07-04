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وقوع دو حادثه رانندگی در خوزستان با یک فوتی و ۱۰ مصدوم

وقوع دو حادثه رانندگی در خوزستان با یک فوتی و ۱۰ مصدوم
کد خبر : 1808557
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رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از وقوع ۲ فقره تصادف در جاده‌های خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته با یک کشته و ۱۰ نفر مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی امروز در این خصوص، گفت: وقوع یک فقره تصادف بین خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ در جاده باغملک ابوالعباس، در ساعت ۱۲:۰۶ دقیقه امروز شنبه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام شد.

وی افزود: مصدومان شامل هفت نفر شامل سه نفر مرد و چهار نفر زن توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان طباطبایی باغملک منتقل شدند.

احمدی بلوطکی ادامه داد: همچنین دیروز جمعه در حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور اهواز- اندیمشک روستای کعب عمیر سه نفر پسر نوجوان ۱۹ ساله مصدوم شدند و یک پسر نوجوان ۱۷ ساله جان خود را از دست داد که توسط ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های نظام مافی شوش و گلستان اهواز انتقال یافتند.

 

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