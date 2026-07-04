استاندار البرز:
همه ظرفیتهای استان برای برگزاری مراسم تشییع آماده است/ پیشبینی ۳۰ موکب، ۱۴ پارکینگ و ۷۰۰ اتوبوس برای خدمترسانی به زائران
استاندار البرز از بسیج تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی، فرهنگی و مردمی استان برای برگزاری مراسم تشییع خبر داد و گفت: ۳۰ موکب، ۱۴ پارکینگ و ۷۰۰ اتوبوس برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی عبداللهی در بازدید از خدمات راهداری استان البرز برای مسافران مراسم تشییع، اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند و از همه هموطنان دعوت میکنم با حضور در این مراسم شرکت کنند.
وی با اشاره به تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی افزود: کمیتههای انتظامی، امنیتی، اطلاعرسانی، رسانه، امداد و نجات، پشتیبانی، حملونقل، اورژانس، خدمات پزشکی، فضای مجازی، هنری، موکبها، خادمان مردمی، هماهنگی مساجد، اصناف، اتاق بازرگانی و سایر بخشها مسئولیت اجرای مأموریتهای مختلف را بر عهده دارند.
استاندار البرز تصریح کرد: تاکنون ۱۳۷ جلسه تخصصی توسط کمیتههای مختلف برگزار شده و هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم انجام شده است.
عبداللهی همچنین از پیشبینی امکانات گسترده رفاهی و حملونقل برای زائران خبر داد و گفت: از شب گذشته ۳۰ موکب در محورهای مواصلاتی استان از غرب البرز به سمت تهران، آزادراه غدیر، بزرگراه شهید سلیمانی، بزرگراه همت و مسیرهای بازگشت مستقر شدهاند و به زائران خدمات ارائه میکنند.
وی ادامه داد: ۱۴ پارکینگ به وسعت ۱۴۰ هکتار با ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار خودرو برای زائران آماده شده است. همچنین ۱۲ پارکینگ درونشهری با ظرفیت بیش از ۳۱ هزار و ۷۰۰ خودرو، بهویژه در اطراف ایستگاههای مترو، برای استفاده شهروندان پیشبینی شده است.
استاندار البرز با اشاره به خدمات ارائهشده در موکبها گفت: نانواییهای سیار، آشپزخانههای طبخ غذا، مراکز پذیرایی، فضاهای مادر و کودک، سرویسهای بهداشتی، راهنمای زائر، اسکان موقت، خدمات درمانی و سایر امکانات مورد نیاز در مسیرهای خدمترسانی فراهم شده است.
عبداللهی در ادامه با تشریح برنامههای حملونقل عمومی اظهار کرد: خط ۵ متروی تهران از ایستگاه گلشهر تا صادقیه بهصورت ۲۴ ساعته و با فاصله زمانی حدود ۱۰ دقیقه فعال است. همچنین متروی کرج از ساعت ۶ صبح با دو رام قطار، شهروندان را از ایستگاههای داخل شهر به ایستگاه شهید سلطانی و سپس تهران منتقل میکند.
وی افزود: برای شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ، محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد نیز سرویسهای اتوبوسی ویژه جهت انتقال مردم به ایستگاههای مترو پیشبینی شده است.