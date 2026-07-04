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مترو و بی‌آرتی تبریز دوشنبه ۱۵ تیر رایگان شد

مترو و بی‌آرتی تبریز دوشنبه ۱۵ تیر رایگان شد
کد خبر : 1808516
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طبق دستور شهردار تبریز به مناسبت ایام تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و تعطیلی روز دوشنبه،۱۵ تیر، خدمات رسانی مترو و خطوط بی آر تی تبریز در این روز رایگان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، بر این اساس، خدمات رسانی در خط یک (حد فاصل ائل گولی تا نور لاله) از ساعت ۰۷:۳۰ صبح تا ۲۱ شب رایگان خواهد بود، همچنین شهرداری تبریز در روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه خدمات رسانی خطوط بی آر تی تبریز را به صورت رایگان ارائه خواهد داد.

در راستای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای قدس‌سره، سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تبریز بسته‌های نان را به موکب «جنت الحسین (ع)» شهرداری تبریز ارسال کرد.

این اقدام با هدف تأمین بخشی از نیازهای غذایی زائران و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع و در چارچوب برنامه‌های پشتیبانی و خدمات‌رسانی شهرداری تبریز انجام شده است.

بسته‌های نان ارسالی پس از انتقال به موکب «جنت الحسین (ع)» در میان شرکت‌کنندگان و عزاداران حاضر در مراسم توزیع خواهد شد تا زمینه رفاه و تکریم هرچه بیشتر مردم فراهم شود.

سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تبریز با تأکید بر نقش خدمت‌رسانی در مناسبت‌های ملی و مذهبی اعلام کرد که این سازمان همواره در کنار سایر بخش‌های شهرداری، آمادگی لازم برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و ارائه خدمات به شهروندان را دارد.

موکب «جنت الحسین (ع)» شهرداری تبریز نیز به عنوان یکی از مراکز خدمت‌رسانی فعال در این مراسم، مسئولیت توزیع اقلام اهدایی و ارائه خدمات به عزاداران و شرکت‌کنندگان را بر عهده دارد.

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