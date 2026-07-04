به گزارش ایلنا، فرزاد جامعی سرپرست این اداره کل با اشاره به اینکه نزدیک به 50 درصد عوامل بیماریزای عفونی در انسان منشا مشترک با حیوانات دارند، اظهار کرد: از بین یک هزار و 709 عامل بیماریزای شناخته شده در انسان 832 مورد بطور مستقیم از طریق حیوانات انتقال می یابد.

وی به اهمیت و حساسیت موضوع تاکید کرد و گفت: نام این دسته از بیماریها نمایانگر مسئولیت های مهم و خطیری است که بطور مشترک بر عهده دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تصریح کرد: در تخصیص منابع برای مهار و کنترل این بیماریها باید دامپزشکی در الویت قرار گیرد به عبارت دیگر دامپزشکی باید در صف اول تامین و تخصیص اعتبارات فصل سلامت باشد، عدم تخصیص اعتبارات به معنای کاهش ضریب امنیت غذایی، کاهش توان عملیاتی برای کنترل کانونهای بیماری که می تواند هزینه های گزافی را به نظام سلامت وارد کند.

جامعی ادامه داد: از مهمترین بیماریهای مشترکی که نظام سلامت را با چالش جدی مواجه می کند می توان به بیماریهایی نظیر سل، بروسلوز( تب مالت )، هاری، شاربن ( سیاه زخم )، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، لپتوسپیروز، کیست هداتیک، مشمشه، سالک و بیماریهای نوپدید و بازپدید مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و جنون گاوی و دهها نوع دیگر از این بیماریها اشاره کرد.

جامعی بر لزوم توجه بیشتر به جایگاه اطلاع رسانی و ارتقاء فرهنگ عمومی برای مقابله با این بیماریها تاکید کرد و گفت: با آموزش مناسب و افزایش سطح آگاهی عمومی و اجرای برنامه های نظارتی و کنترلی می توان از وقوع بسیاری از بیماریهای مشترک جلوگیری کرد.

وی در خصوص تشریح اهم فعالیت های دامپزشکی در حوزه بیماریهای مشترک افزود: در طول یک سال گذشته یک میلیون 588 هزار و 940 راس دام بر علیه بیماری بروسلوز؛ 891 هزار و 32 راس دام بر علیه بیماری شاربن، 17 هزار و 636 قلاده سگ بر علیه بیماری هاری مایه کوبی شده است.

سرپرست دامپزشکی استان اردبیل اضافه کرد: در همین مدت و به منظور پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 957 هزار و 780 مربع جایگاههای نگهداری دام و سمپاشی روی بدن 149 هزار و 467 راس دام در مناطق کانونهای سالهای گذشته این بیماری انجام شده است.

وی افزود: در این مدت از 37 هزار و 476 راس دام سنگین تست سل بعمل آمده و 470 راس اسب نیز تحت تست بیماری مشمشه قرار گرفته است.

جامعی بیان کرد: برگزاری مداوم و مستمر کلاسهای آموزشی و ترویجی برای دامداران، روستائیان و عشایر، حضور کارشناسان دامپزشکی در برنامه های مختلف رادیو تلویزیونی به منظور آگاهسازی عموم مردم و اعمال مراقبت فعال و غیر فعال به منظور شناسائی کانون بیماریهای مشترک از دیگر فعالیت های دامپزشکی در طول یک سال گذشته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با 13 تیر روز ملی مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام ضرورت ارتباطات بین بخشی دستگاههای حوزه سلامت مورد تاکید بوده و دامپزشکی به عنوان ستون اصلی و مبدا کنترل و پیشگیری از این بیماریها نه تنها راهبردی اثر بخش بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت عمومی است.

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