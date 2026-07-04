جریمه بیش از ۹ میلیارد ریالی برای گرانفروشی روغن خودرو در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده گرانفروشی روغن خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام گرانفروشی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال جریمه نقدی ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته قهرمان شاهی، با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان لرستان پیرامون واحد صنفی روغن خودرو، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

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