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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

جریمه بیش از ۹ میلیارد ریالی برای گرانفروشی روغن خودرو در لرستان

جریمه بیش از ۹ میلیارد ریالی برای گرانفروشی روغن خودرو در لرستان
کد خبر : 1808472
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مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریالی برای گرانفروشی روغن خودرو خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده گرانفروشی روغن خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام گرانفروشی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال جریمه نقدی ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد. 

به گفته قهرمان شاهی، با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان لرستان پیرامون واحد صنفی روغن خودرو، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 

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