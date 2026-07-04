سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای خروجی استان به صورت نیمه‌سنگین اما روان جریان دارد و تردد خودروها بدون گره ترافیکی در حال انجام است.

وی افزود: وضعیت ترافیک در محورهای ورودی مازندران نیز عادی و روان بوده و تردد وسایل نقلیه بدون مشکل در جریان است.

رئیس پلیس راه مازندران، گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

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