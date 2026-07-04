ترافیک خروجی محورهای مازندران نیمهسنگین و روان است / تردد در مسیرهای ورودی عادی جریان دارد
رئیس پلیس راه مازندران از نیمهسنگین اما روان بودن ترافیک در محورهای خروجی استان خبر داد و گفت: تردد در مسیرهای ورودی مازندران عادی و روان است.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای خروجی استان به صورت نیمهسنگین اما روان جریان دارد و تردد خودروها بدون گره ترافیکی در حال انجام است.
وی افزود: وضعیت ترافیک در محورهای ورودی مازندران نیز عادی و روان بوده و تردد وسایل نقلیه بدون مشکل در جریان است.
رئیس پلیس راه مازندران، گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.