پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور
رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکارال شمال بابت خرید برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و گفت: با پرداخت امروز، ۶۱ درصد مطالبات چایکاران تاکنون تسویه شده است.
به گزارش ایلنا از رشت،حبیب جهانساز گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران قدرسهم دولت، امروز به حساب آنها واریز شد که با پرداخت این مبلغ، تاکنون ۶۱ درصد مطالبات چایکاران معادل هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بابت خرید برگ سبز چای در سال جاری تسویه شده است.
وی افزود: از ابتدای اردیبشهت امسال تاکنون، ۷۴ هزار و ۹۴۶ تن برگ سبز چای به ارزش ۲ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که ۶۴ درصد معادل ۴۸ هزار و ۲۰۸ تن درجه یک و بقیه درجه ۲ است.
رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۰۳ تن چای خشک مرغوب ایرانی از محصول امسال باغهای شمال کشور، در کارخانههای فرآوری چای شمال کشور استحصال شده است.
۵۵ هزار خانوار چایکار در استانهای گیلان و مازندران در بیش از ۲۸ هزار هکتار باغهای خود به پرورش چای کیفی ایرانی اشتغال دارند.