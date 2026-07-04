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پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور

پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور
کد خبر : 1808396
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رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکارال شمال بابت خرید برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و گفت: با پرداخت امروز، ۶۱ درصد مطالبات چایکاران تاکنون تسویه شده است.

به گزارش ایلنا از رشت،حبیب جهانساز گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران قدرسهم دولت، امروز به حساب آن‌ها واریز شد که با پرداخت این مبلغ، تاکنون ۶۱ درصد مطالبات چایکاران معادل هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بابت خرید برگ سبز چای در سال جاری تسویه شده است.

 وی افزود: از ابتدای اردیبشهت امسال تاکنون، ۷۴ هزار و ۹۴۶ تن برگ سبز چای به ارزش ۲ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که ۶۴ درصد معادل ۴۸ هزار و ۲۰۸ تن درجه یک و بقیه درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۰۳ تن چای خشک مرغوب ایرانی از محصول امسال باغ‌های شمال کشور، در کارخانه‌های فرآوری چای شمال کشور استحصال شده است.

۵۵ هزار خانوار چایکار در استان‌های گیلان و مازندران در بیش از ۲۸ هزار هکتار باغ‌های خود به پرورش چای کیفی ایرانی اشتغال دارند.

 

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